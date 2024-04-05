Англия получила путевку на Чемпионат Европы после победы над Италией со счетом 3:1 на «Уэмбли» в восьмом туре.
Матчи сборной Англии в группе С
16.06, 22:00, Сербия – Англия, стадион «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен.
20.06, 19:00, Дания – Англия, стадион «Дойче банк Парк», Франкфурт.
25.06, 22:00, Англия – Словения, стадион «Рейн Энерги», Кельн.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Англии в одиннадцатый раз будет принимать участие в турнире.