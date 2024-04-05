Только Германия чаще участвовала в завершающих стадиях Евро, чем Испания. Путевку на Чемпионат Европы испанцы заработали после минимальной победы над Норвегией в Осло – 15 октября.

Матчи сборной Испании в группе B

15.06, 19:00, Испания – Хорватия, стадион «Олимпийский стадион», Берлин.

20.06, 22:00, Испания – Италия, стадион «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен.

24.06, 22:00, Албания – Испания, стадион «Меркур Шпильарена», Дюссельдорф.