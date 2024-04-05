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    Все матчи сборной Испании на Евро-2024 по футболу

    Только Германия чаще участвовала в завершающих стадиях Евро, чем Испания. Путевку на Чемпионат Европы испанцы заработали после минимальной победы над Норвегией в Осло – 15 октября.

    Матчи сборной Испании в группе B

    15.06, 19:00, Испания – Хорватия, стадион «Олимпийский стадион», Берлин.

    20.06, 22:00, Испания – Италия, стадион «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен.

    24.06, 22:00, Албания – Испания, стадион «Меркур Шпильарена», Дюссельдорф.

    • Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • В турнире примут участие 24 сборные.
    • Сборная Испании в двенадцатый раз будет принимать участие в турнире.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.04.2024 14:44
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