Только Германия чаще участвовала в завершающих стадиях Евро, чем Испания. Путевку на Чемпионат Европы испанцы заработали после минимальной победы над Норвегией в Осло – 15 октября.
Матчи сборной Испании в группе B
15.06, 19:00, Испания – Хорватия, стадион «Олимпийский стадион», Берлин.
20.06, 22:00, Испания – Италия, стадион «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен.
24.06, 22:00, Албания – Испания, стадион «Меркур Шпильарена», Дюссельдорф.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Испании в двенадцатый раз будет принимать участие в турнире.