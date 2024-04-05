13 октября, Бельгия обыграла своего главного конкурента в группе F – сборную Австрии (3:2) и оформила путевку на третий кряду Чемпионат Европы.
Матчи сборной Бельгии в группе Е
17.06, 19:00, Бельгия – Словакия, стадион «Дойче банк Парк», Франкфурт.
22.06, 22:00, Бельгия – Румыния, стадион «Рейн Энерги», Кельн.
26.06, 19:00, Украина – Бельгия, стадион «Мерседес-Бенц-Арена», Штутгарт.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Бельгии в шестой раз будет принимать участие в турнире.