13 октября, Бельгия обыграла своего главного конкурента в группе F – сборную Австрии (3:2) и оформила путевку на третий кряду Чемпионат Европы.

Матчи сборной Бельгии в группе Е

17.06, 19:00, Бельгия – Словакия, стадион «Дойче банк Парк», Франкфурт.

22.06, 22:00, Бельгия – Румыния, стадион «Рейн Энерги», Кельн.

26.06, 19:00, Украина – Бельгия, стадион «Мерседес-Бенц-Арена», Штутгарт.