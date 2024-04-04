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    Все матчи сборной Дании на Евро-2024 по футболу

    Дания заняла первое место в группе Н отбора на Евро-2024. Команда Каспера Юльманна проиграл лишь в одном матче – против сборной Казахстана.

    Матчи сборной Дании в группе C

    16.06, 19:00, Словения – Дания, стадион «Мерседес-Бенц-Арена», Штутгарт.

    20.06, 19:00, Дания – Англия, стадион «Дойче банк Парк», Франкфурт.

    25.06, 22:00, Дания – Сербия, стадион «Альянц Арена», Мюнхен.

    • Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • В турнире примут участие 24 сборные.
    • Сборная Дании в десятый раз будет принимать участие в турнире.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.04.2024 16:33
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