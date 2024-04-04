Дания заняла первое место в группе Н отбора на Евро-2024. Команда Каспера Юльманна проиграл лишь в одном матче – против сборной Казахстана.

Матчи сборной Дании в группе C

16.06, 19:00, Словения – Дания, стадион «Мерседес-Бенц-Арена», Штутгарт.

20.06, 19:00, Дания – Англия, стадион «Дойче банк Парк», Франкфурт.

25.06, 22:00, Дания – Сербия, стадион «Альянц Арена», Мюнхен.