Дания заняла первое место в группе Н отбора на Евро-2024. Команда Каспера Юльманна проиграл лишь в одном матче – против сборной Казахстана.
Матчи сборной Дании в группе C
16.06, 19:00, Словения – Дания, стадион «Мерседес-Бенц-Арена», Штутгарт.
20.06, 19:00, Дания – Англия, стадион «Дойче банк Парк», Франкфурт.
25.06, 22:00, Дания – Сербия, стадион «Альянц Арена», Мюнхен.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Дании в десятый раз будет принимать участие в турнире.