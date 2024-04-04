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    • Джанашия: «В Грузии обалдели, что вся Россия болела за нашу сборную»

    Джанашия: «В Грузии обалдели, что вся Россия болела за нашу сборную»

    Бывший игрок «Локомотива» Заза Джанашия рад, что в России поддерживали сборную Грузии.

    • В марте команда Вилли Саньоля впервые вышла на Евро.
    • В группе Грузия сыграет с Португалией, Турцией и Чехией.
    • Турнир пройдет в Германии.

    «Все бывшие грузинские футболисты в Тбилиси праздновали победу. Меня оттуда ребята спрашивали, как в Москве люди смотрят наш матч. Я им рассказывал, что вся Москва и вся Россия в тот вечер болела за Грузию.

    Мы чувствовали эту поддержку! То, что я увидел в России – было прекрасно! Все здесь говорили «Давай, Грузия, вы ближе для нас, чем Греция». Даже те грузины, которые смотрели со мной матч, сидели и обалдевали от поддержки российского народа. Было здорово!» – сказал Джанашия.

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    Источник: Metaratings

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    04.04.2024 15:19
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    Комментарии (30)
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    FRZZ
    1712238988
    Можно подумать, что Джанашия проводил опрос по всей России...
    Ответить
    Боров навоз
    1712239860
    Болели без надрыва, но всё же за грузинов.
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1712240100
    С децтва за Грузию)
    Ответить
    Тимофей-Матвеев-google
    1712241270
    Смотрел весь матч и когда Мамардашвили первый удар засейвил- орал как не в себя.
    Ответить
    Сергей-Шабалин-google
    1712246885
    Болели не только за Грузию, но и за Украину и Польшу потому что тоже бывшие соотечественники.
    Ответить
    Станислав-Гращенков-googl
    1712247581
    Заза - лучший! Мадлобт, гамарджоба!
    Ответить
    BRO_football
    1712258287
    Нет. Вся Россия болела за Грецию
    Ответить
    wlad wm--google
    1712300093
    Да всем пох было, хватит уже сову на глобус натягивать
    Ответить
    В-П-yandex
    1712304894
    Грузия-это наш народ и негоже болеть против своих.А то ,что сейчас происходит,результат предательства горбача и Шеварднадзе в своё время.Я оптимист ,пройдёт немного времени и МЫ опять будем вместе.Я так думаю!!!
    Ответить
    иммануил
    1712308329
    Прям вся Россия? Ну,да вместе с наемниками грузинами,сидела вся Ро сия и болела за Гиузию, которые на стороне Украины воюют!
    Ответить
    Россия
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