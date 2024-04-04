Джанашия: «В Грузии обалдели, что вся Россия болела за нашу сборную»

Бывший игрок «Локомотива» Заза Джанашия рад, что в России поддерживали сборную Грузии.

В марте команда Вилли Саньоля впервые вышла на Евро.

В группе Грузия сыграет с Португалией, Турцией и Чехией.

Турнир пройдет в Германии.

«Все бывшие грузинские футболисты в Тбилиси праздновали победу. Меня оттуда ребята спрашивали, как в Москве люди смотрят наш матч. Я им рассказывал, что вся Москва и вся Россия в тот вечер болела за Грузию.

Мы чувствовали эту поддержку! То, что я увидел в России – было прекрасно! Все здесь говорили «Давай, Грузия, вы ближе для нас, чем Греция». Даже те грузины, которые смотрели со мной матч, сидели и обалдевали от поддержки российского народа. Было здорово!» – сказал Джанашия.