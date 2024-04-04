Чехия прошла на чемпионат Европы одержав победу в заключительном отборочном матче против Молдовы. Домашняя встреча закончилась со счетом 3:0.
Матчи сборной Чехии в группе F
18.06, 22:00, Португалия – Чехия, стадион «Ред Булл Арена», Лейпциг.
22.06, 16:00, Грузия – Чехия, стадион «Фолькспаркштадион», Гамбург.
26.06, 22:00, Чехия – Турция, стадион «Фолькспаркштадион», Гамбург.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Чехии в одиннадцатый раз будет принимать участие в турнире (в том числе как Чехословакия).