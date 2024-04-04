Чехия прошла на чемпионат Европы одержав победу в заключительном отборочном матче против Молдовы. Домашняя встреча закончилась со счетом 3:0.

Матчи сборной Чехии в группе F

18.06, 22:00, Португалия – Чехия, стадион «Ред Булл Арена», Лейпциг.

22.06, 16:00, Грузия – Чехия, стадион «Фолькспаркштадион», Гамбург.

26.06, 22:00, Чехия – Турция, стадион «Фолькспаркштадион», Гамбург.