Румыния досрочно заработала путевку на чемпионат Европы обыграв Израиль (1:2) в предпоследнем матче отбора. Лучшим результатом сборной остается четвертьфинал 2000 года, когда они вышли из группы с Германией, Англией и Португалией.
Матчи сборной Румынии в группе Е
17.06, 16:00, Румыния – Украина, стадион «Альянц Арена», Мюнхен.
22.06, 22:00, Бельгия – Румыния, стадион «Рейн Энерги», Кельн.
26.06, 19:00, Словакия – Румыния, стадион «Дойче банк Парк», Франкфурт.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Румынии в шестой раз будет принимать участие в турнире.