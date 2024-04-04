Румыния досрочно заработала путевку на чемпионат Европы обыграв Израиль (1:2) в предпоследнем матче отбора. Лучшим результатом сборной остается четвертьфинал 2000 года, когда они вышли из группы с Германией, Англией и Португалией.

Матчи сборной Румынии в группе Е

17.06, 16:00, Румыния – Украина, стадион «Альянц Арена», Мюнхен.

22.06, 22:00, Бельгия – Румыния, стадион «Рейн Энерги», Кельн.

26.06, 19:00, Словакия – Румыния, стадион «Дойче банк Парк», Франкфурт.