16 ноября, Словакия в домашнем матче обыграла Исландию и гарантировала себе выход в финальную часть Чемпионата Европы.
Матчи сборной Словакии в группе Е
17.06, 19:00, Бельгия – Словакия, стадион «Дойче банк Парк», Франкфурт.
21.06, 16:00, Словакия – Украина, стадион «Меркур Шпильарена», Дюссельдорф.
26.06, 19:00, Словакия – Румыния, стадион «Дойче банк Парк», Франкфурт.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Словакии в шестой раз будет принимать участие в турнире.