16 ноября, Словакия в домашнем матче обыграла Исландию и гарантировала себе выход в финальную часть Чемпионата Европы.

Матчи сборной Словакии в группе Е

17.06, 19:00, Бельгия – Словакия, стадион «Дойче банк Парк», Франкфурт.

21.06, 16:00, Словакия – Украина, стадион «Меркур Шпильарена», Дюссельдорф.

26.06, 19:00, Словакия – Румыния, стадион «Дойче банк Парк», Франкфурт.