Венгрия не выходила в финальную стадию Евро с 1972-го по 2016-й год. Сборная вышла на чемпионат после ничьей в матче с Болгарией 16 ноября.
Матчи сборной Венгрии в группе А
15.06, 16:00, Венгрия – Швейцария, стадион «Рейн Энерги», Кельн.
19.06, 19:00, Германия – Венгрия, стадион «Мерседес-Бенц-Арена», Штутгарт.
23.06, 22:00, Шотландия – Венгрия, стадион «Мерседес-Бенц-Арена», Штутгарт.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Венгрии в пятый раз будет принимать участие в турнире.