Венгрия не выходила в финальную стадию Евро с 1972-го по 2016-й год. Сборная вышла на чемпионат после ничьей в матче с Болгарией 16 ноября.

Матчи сборной Венгрии в группе А

15.06, 16:00, Венгрия – Швейцария, стадион «Рейн Энерги», Кельн.

19.06, 19:00, Германия – Венгрия, стадион «Мерседес-Бенц-Арена», Штутгарт.

23.06, 22:00, Шотландия – Венгрия, стадион «Мерседес-Бенц-Арена», Штутгарт.