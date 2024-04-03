16 октября, Австрия в гостевом матче обыграла Азербайджан и гарантировала себе выход в финальную часть Чемпионата Европы.

Матчи сборной Австрии в группе D

17.06, 22:00, Австрия – Франция, стадион «Меркур Шпильарена», Дюссельдорф.

21.06, 19:00, Польша – Австрия, стадион «Олимпийский стадион», Берлин.

25.06, 19:00, Нидерланды – Австрия, стадион «Олимпийский стадион», Берлин.