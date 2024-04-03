16 октября, Австрия в гостевом матче обыграла Азербайджан и гарантировала себе выход в финальную часть Чемпионата Европы.
Матчи сборной Австрии в группе D
17.06, 22:00, Австрия – Франция, стадион «Меркур Шпильарена», Дюссельдорф.
21.06, 19:00, Польша – Австрия, стадион «Олимпийский стадион», Берлин.
25.06, 19:00, Нидерланды – Австрия, стадион «Олимпийский стадион», Берлин.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Австрии в четвертый раз будет принимать участие в турнире.