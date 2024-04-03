Шотландия в третий раз подряд вышла в финальную часть Чемпионата Европы благодаря поражению Норвегии в матче с Испанией 15 октября.

Матчи сборной Шотландии в группе А

14.06, 22:00, Германия – Шотландия, стадион «Альянц Арена», Мюнхен.

19.06, 22:00, Шотландия – Швейцария, стадион, «Рейн Энерги», Кельн.

23.06, 22:00, Шотландия – Венгрия, стадион «Мерседес-Бенц-Арена», Штутгард.