Шотландия в третий раз подряд вышла в финальную часть Чемпионата Европы благодаря поражению Норвегии в матче с Испанией 15 октября.
Матчи сборной Шотландии в группе А
14.06, 22:00, Германия – Шотландия, стадион «Альянц Арена», Мюнхен.
19.06, 22:00, Шотландия – Швейцария, стадион, «Рейн Энерги», Кельн.
23.06, 22:00, Шотландия – Венгрия, стадион «Мерседес-Бенц-Арена», Штутгард.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Шотландии в четвертый раз будет принимать участие в турнире.