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    • Политолог Марков – о Германии: «Это безумие – видеть в числе 44 схожесть с СС, но при этом являться лидером по финансированию неофашистского режима»

    Политолог Марков – о Германии: «Это безумие – видеть в числе 44 схожесть с СС, но при этом являться лидером по финансированию неофашистского режима»

    Российский политолог Сергей Марков отреагировал на скандал с формой сборной Германии.

    • Немцы отказались от использования 44-го номера из-за сходства дизайна с нацистским символом.
    • Германия будет страной-хозяйкой чемпионата Европы 2024 года.
    • Соперники по групповому этапу – Шотландия, Венгрия и Швейцария.

    «Это здоровое явление для Германии. Они ищут скрытые символы СС в безобидных ситуациях, и в этом плане мы должны немцев поддержать.

    С другой стороны, Германия на сегодняшний день является первой страной в мире по финансированию неофашистского режима.

    Это безумие – видеть в числе 44 схожесть с СС, но при этом не замечать и массово финансировать неофашистские организации, где свастика у разных политических деятелей, и их там тысячи! И это не схожесть с числом 44 – это настоящая свастика СС.

    Все это состояние сознания немцев, и имя ему – неисчислительность противоречий. Результат его заключается в колоссальном пропагандистском давлении. А в рамках этого давления происходит колоссальное противоречие: немцы говорят одно, но делают совершенно другое», – сказал Марков.

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    Источник: Sport24

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    01.04.2024 20:10
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    Комментарии (2)
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    MaxRnD
    1711994916
    У "44" - схожесть не с "СС", а с рунами в виде двух молний. Физически конечно схоже, но по факту - шизоидный маразм !
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    BRO_football
    1712258368
    Тут проблема не в номере 44, а в шрифте которым он написан. Поменяли бы шрифт и проблемы не было бы. Да и в сборной Германии ни у кого номера 44 нет. А если на российской форме номер 44 нарисовать, то тоже сходство заметите?
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