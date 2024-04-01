Российский политолог Сергей Марков отреагировал на скандал с формой сборной Германии.

Немцы отказались от использования 44-го номера из-за сходства дизайна с нацистским символом.

Германия будет страной-хозяйкой чемпионата Европы 2024 года.

Соперники по групповому этапу – Шотландия, Венгрия и Швейцария.

«Это здоровое явление для Германии. Они ищут скрытые символы СС в безобидных ситуациях, и в этом плане мы должны немцев поддержать.

С другой стороны, Германия на сегодняшний день является первой страной в мире по финансированию неофашистского режима.

Это безумие – видеть в числе 44 схожесть с СС, но при этом не замечать и массово финансировать неофашистские организации, где свастика у разных политических деятелей, и их там тысячи! И это не схожесть с числом 44 – это настоящая свастика СС.

Все это состояние сознания немцев, и имя ему – неисчислительность противоречий. Результат его заключается в колоссальном пропагандистском давлении. А в рамках этого давления происходит колоссальное противоречие: немцы говорят одно, но делают совершенно другое», – сказал Марков.