Adidas уберет один из номеров с футболок сборной Германии из-за сходства дизайна с нацистским символом

Компания Adidas уберет из своего ассортимента футболок сборной Германии форму с 44-м номером. После презентации футболок многие сочли, что текущий дизайн номера напоминает эмблему СС.

«Мы уберем номер 44 как можно быстрее. В Adidas работают люди из примерно 100 стран, наша компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности, и как компания мы проводим активную кампанию против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех формах.

Любые попытки продвигать вызывающие разногласия или исключающие взгляды не являются частью наших ценностей как бренда. Мы решительно отвергаем любые предположения о том, что это было нашим намерением. Наша компания выступает за содействие многообразию и инклюзивности», – сказал представитель Adidas Оливер Брюгген.