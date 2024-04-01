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    • Adidas уберет один из номеров с футболок сборной Германии из-за сходства дизайна с нацистским символом

    Adidas уберет один из номеров с футболок сборной Германии из-за сходства дизайна с нацистским символом

    Компания Adidas уберет из своего ассортимента футболок сборной Германии форму с 44-м номером. После презентации футболок многие сочли, что текущий дизайн номера напоминает эмблему СС.

    «Мы уберем номер 44 как можно быстрее. В Adidas работают люди из примерно 100 стран, наша компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности, и как компания мы проводим активную кампанию против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех формах.

    Любые попытки продвигать вызывающие разногласия или исключающие взгляды не являются частью наших ценностей как бренда. Мы решительно отвергаем любые предположения о том, что это было нашим намерением. Наша компания выступает за содействие многообразию и инклюзивности», – сказал представитель Adidas Оливер Брюгген.

    • Германия примет Евро-2024 с 14 июня по 14 июля.
    • На групповом этапе сборная страны сыграет с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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    Источник: Bild

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    01.04.2024 13:41
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    Комментарии (17)
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    acor94
    1711971496
    Я не поддерживаю фашизм, но тут люди говорят о разнообразии и инклюзивности. А разве арийцы не считали себя инклюзивными? Особенные люди, у которых прав должно быть больше чем у других. Ничего не напоминает?
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    fakeid
    1711971864
    в смысле? дней 10 назад была новость, что сборная германии отказалась от адидаса после 70 лет сотрудничества, и теперь там будет найк. к чему адидас зарыпался под окончание контракта?
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    Fialet
    1711973855
    Идиотизм.
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    Benifacto
    1711974077
    ну ну типо такая пасхалочка и никто не знал, не проходило утверждение верстка и все прочие....противно просто....ублюдские нацики!
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    MazaiNN
    1711974347
    Опять чьи то чувства оскорблены. Будьте проще люди. Напоминает им. Похоже. Нет свастики на рукаве и точка. При желании можно до столба до....аться.
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    Шамхал-Ибавов-yandex
    1711998827
    Пусть себе сзади в причинное место такую символику набьют. А те кто начал забывать что это было и чем остаётся до сих пор, пусть историю заново прочитает
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    моэм
    1712033993
    На фоне того что фашизм поддерживается почти в открытую ЕС и США , а в других странах и на государственном уровне ... простой вопрос : Европа , США , Британия финансируют фашизм ? ....ответ ДА ....поэтому такие показушные игры в толерантность выглядят запредельным лицемерием , цинизмом и подлой низостью ....это и есть истинное лицо запада , и это уродство уже не могут скрыть даже тонны косметики от политиков , в.т.ч. и элиты России , стремящейся быть похожей на европейцев - уродов.
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    Денис-Сидоров-google
    1712046518
    Устроили клоунаду из-за номера. Смех да и только...
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    гууд
    1712060592
    Редактор а че без фотки ? Как тёлок сюда кидать то это можно...
    Ответить
    Бобссон
    1712076890
    Так,вроде, сборная Германии и adidas прекращают сотрудничество.
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