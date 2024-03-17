Лунев назвал сильнейшую команду Европы

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев высказался о матчах Лиги Европы против «Байера».

В ответном матче 1/8 финала азербайджанцы проиграли 2:3, несмотря на то что вели 2:0.

В 1-й игре команды сыграли 2:2.

В 1/4 финала «Байер» сыграет с «Вест Хэмом».

«Мне нравится быть в таком напряжении. Лучше так, нежели стоять без работы и пропустить один момент. Это самое неприятное. Здорово и приятно, когда ты постоянно в тонусе. По крайней мере, для меня.

Конечно, хотелось бы, чтобы игра была более равной, чтобы они атаковали, мы. Но мы выстояли, играли с лучшей командой в Европе», – сказал Лунeв.