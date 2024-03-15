Назван состав сборной Испании на матчи в марте, в него включен 17-летний Кубарси

Объявлен состав сборной Испании на товарищеские матчи в марте, в которых она встретится с южноамериканскими командами.

В него вошли 26 игроков.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Хесус Навас («Севилья»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Пау Кубарси («Барселона»), Алекс Гримальдо («Байер»), Хосе Гайя («Валенсия»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Ойан Сансет («Атлетик»), Алекс Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («Вулверхэмптон»), Жерар Морено («Вильярреал»), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико»).