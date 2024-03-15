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    • Назван состав сборной Испании на матчи в марте, в него включен 17-летний Кубарси

    Назван состав сборной Испании на матчи в марте, в него включен 17-летний Кубарси

    Объявлен состав сборной Испании на товарищеские матчи в марте, в которых она встретится с южноамериканскими командами.

    В него вошли 26 игроков.

    Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

    Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Хесус Навас («Севилья»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Пау Кубарси («Барселона»), Алекс Гримальдо («Байер»), Хосе Гайя («Валенсия»).

    Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Ойан Сансет («Атлетик»), Алекс Баэна («Вильярреал»).

    Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («Вулверхэмптон»), Жерар Морено («Вильярреал»), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико»).

    • В числе вызванных в сборную оказался 17-летний защитник Пау Кубарси.
    • 22 марта Испания сыграет против сборной Колумбии, 26-го – против Бразилии.

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    Источник: As

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