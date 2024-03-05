Слуцкий рассказал Дзюбе о работе в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий пошутил о работе в китайском клубе.
Шутка прозвучала в ответ на вопрос форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
– Леонид Викторович, расскажите, как дела в Китае? Как вас там приняли?
– Все отлично. Все прекрасно. Никто не говорит на английском, но все мило кивают, улыбаются, и выполняют твои требования в отличие от некоторых российских футболистов.
- Слуцкий приступил к обязанностям в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
- Его контракт с китайским клубом рассчитан на год.
- Российский тренер уже выиграл первый трофей – Суперкубок Китая.