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    Слуцкий рассказал Дзюбе о работе в Китае

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий пошутил о работе в китайском клубе.

    Шутка прозвучала в ответ на вопрос форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    – Леонид Викторович, расскажите, как дела в Китае? Как вас там приняли?

    – Все отлично. Все прекрасно. Никто не говорит на английском, но все мило кивают, улыбаются, и выполняют твои требования в отличие от некоторых российских футболистов.

    • Слуцкий приступил к обязанностям в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Его контракт с китайским клубом рассчитан на год.
    • Российский тренер уже выиграл первый трофей – Суперкубок Китая.

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    Источник: ютуб-канал Суперлига

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    05.03.2024 20:34
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