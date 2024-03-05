Слуцкий рассказал Дзюбе о работе в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий пошутил о работе в китайском клубе.

Шутка прозвучала в ответ на вопрос форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

– Леонид Викторович, расскажите, как дела в Китае? Как вас там приняли?

– Все отлично. Все прекрасно. Никто не говорит на английском, но все мило кивают, улыбаются, и выполняют твои требования в отличие от некоторых российских футболистов.