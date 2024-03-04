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    • Лебеф: «Сборная Португалии может выиграть Евро-2024, если откажется от Роналду»

    Лебеф: «Сборная Португалии может выиграть Евро-2024, если откажется от Роналду»

    Бывший футболист сборной Франции Франк Лебеф считает, что у Португалии больше шансов стать чемпионом Европы без Криштиану Роналду в составе.

    «Думаю, Португалия входит в число претендентов на победу на Евро-2024. Они могут выиграть турнир, но только в том случае, если откажутся от Криштиану Роналду.

    Я хочу поблагодарить его за то, что он вывел футбол на новый уровень, но всему приходит конец», – сказал Лебеф.

    • Соперники португальцев по группе Евро – Чехия и Турция. Еще один определится позднее.
    • Роналду приводил сборную к победе в чемпионате Европы 2016 года.
    • В феврале форварду исполнилось 39 лет. Он уже более года выступает за саудовский «Аль-Наср».

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    Источник: Goal

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    04.03.2024 18:40
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    Комментарии (1)
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    Fialet
    1709573678
    Дебила нипадецки плющит.
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