Лебеф: «Сборная Португалии может выиграть Евро-2024, если откажется от Роналду»

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебеф считает, что у Португалии больше шансов стать чемпионом Европы без Криштиану Роналду в составе.

«Думаю, Португалия входит в число претендентов на победу на Евро-2024. Они могут выиграть турнир, но только в том случае, если откажутся от Криштиану Роналду.

Я хочу поблагодарить его за то, что он вывел футбол на новый уровень, но всему приходит конец», – сказал Лебеф.