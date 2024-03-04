Лебеф: «Сборная Португалии может выиграть Евро-2024, если откажется от Роналду»

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебеф считает, что у Португалии больше шансов стать чемпионом Европы без Криштиану Роналду в составе.
«Думаю, Португалия входит в число претендентов на победу на Евро-2024. Они могут выиграть турнир, но только в том случае, если откажутся от Криштиану Роналду.
Я хочу поблагодарить его за то, что он вывел футбол на новый уровень, но всему приходит конец», – сказал Лебеф.
- Соперники португальцев по группе Евро – Чехия и Турция. Еще один определится позднее.
- Роналду приводил сборную к победе в чемпионате Европы 2016 года.
- В феврале форварду исполнилось 39 лет. Он уже более года выступает за саудовский «Аль-Наср».