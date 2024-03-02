Глушаков: «Некоторые тренеры побоялись брать меня из-за моего авторитета»

Новичок «Урарту» Денис Глушаков объяснил, почему ему не удалось найти новую команду в России.

Первую часть сезона-2023/24 полузащитник провел в костромском «Спартаке» из Второй лиги.

Зимой он несколько недель тренировался с «Ростовом».

27 февраля Глушаков заключил контракт с «Урарту» до лета.

– Почему не остались играть в России?

– Во-первых, потому что многие клубы уже укомплектовались. Во-вторых, кто-то смотрел на мой возраст, а некоторые тренеры, которые только возглавили наши клубы, не знают всех игроков российского чемпионата.

Кто-то меня не выбрал, а кто-то хотел, но не срослось. С кем конкретно вел переговоры, говорить не буду – уже неактуально. Были разговоры с клубами как РПЛ, так и Первой лиги.

У меня плюс-минус есть догадки, что некоторые тренеры побоялись брать меня из-за моего возраста и авторитета – не знали, как вести со мной диалог.

– Про кого вы говорите?

– Не хочу рассказывать, с кем у меня были переговоры, – мне неинтересно.

– Спортивный директор «Ростова» Рыскин рассказывал, что давал положительные отзывы про вас другим клубам РПЛ.

– Я разговаривал с Рыскиным и Карпиным – спросил у них, смогут ли они дать информацию про меня клубам, если кто-то захочет узнать про мою нынешнюю форму. Они согласились.

Так все и произошло с «Урарту» – Гунько общался с руководством «Ростова», чтобы узнать мое состояние. Некоторые меня списывают, называют ветераном футбола, мол я уже не бегаю. Они все глубоко заблуждаются.

– Вы говорите, что тренеры боятся вашего авторитета.

– Как мне рассказали, в Первой лиге есть такие тренеры, которые не знают, как со мной работать. Может, им наговорили, что я якобы скандальный, но за мной, как мне кажется, не было ни одного случая, когда я ругался с тренером.

Пусть хоть один футболист скажет, с кем я ругался, спорил или вовсе уходил с тренировок. Я всегда всех слушал и соблюдал субординацию.

– В РПЛ вернетесь летом?

– Конечно, хочу. Мне бы не хотелось бегать во Второй лиге: я там побывал, посмотрел и понял – это не та лига, в которой я играл в 2006 году со «СКА-Ростов».

У нас делали ставку на опытных игроков, брали молодежь и обкатывали ее, готовили к РПЛ. Вот такой чемпионат был интересным и, немаловажно, полезным для нашего футбола.

Федьков, Гришин, Николай Ширшов и другие игроки, которые добились многого в своей карьере, передавали опыт молодым, мы росли вместе с ними. Сейчас все по-другому: нынешняя Вторая лига – то же самое, что дубль: играют люди одного возраста, и прогресса нет.