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    • Глушаков: «Некоторые тренеры побоялись брать меня из-за моего авторитета»

    Глушаков: «Некоторые тренеры побоялись брать меня из-за моего авторитета»

    Новичок «Урарту» Денис Глушаков объяснил, почему ему не удалось найти новую команду в России.

    • Первую часть сезона-2023/24 полузащитник провел в костромском «Спартаке» из Второй лиги.
    • Зимой он несколько недель тренировался с «Ростовом».
    • 27 февраля Глушаков заключил контракт с «Урарту» до лета.

    – Почему не остались играть в России?

    Во-первых, потому что многие клубы уже укомплектовались. Во-вторых, кто-то смотрел на мой возраст, а некоторые тренеры, которые только возглавили наши клубы, не знают всех игроков российского чемпионата.

    Кто-то меня не выбрал, а кто-то хотел, но не срослось. С кем конкретно вел переговоры, говорить не буду – уже неактуально. Были разговоры с клубами как РПЛ, так и Первой лиги.

    У меня плюс-минус есть догадки, что некоторые тренеры побоялись брать меня из-за моего возраста и авторитета – не знали, как вести со мной диалог.

    – Про кого вы говорите?

    – Не хочу рассказывать, с кем у меня были переговоры, – мне неинтересно.

    – Спортивный директор «Ростова» Рыскин рассказывал, что давал положительные отзывы про вас другим клубам РПЛ.

    – Я разговаривал с Рыскиным и Карпиным – спросил у них, смогут ли они дать информацию про меня клубам, если кто-то захочет узнать про мою нынешнюю форму. Они согласились.

    Так все и произошло с «Урарту» – Гунько общался с руководством «Ростова», чтобы узнать мое состояние. Некоторые меня списывают, называют ветераном футбола, мол я уже не бегаю. Они все глубоко заблуждаются.

    – Вы говорите, что тренеры боятся вашего авторитета.

    – Как мне рассказали, в Первой лиге есть такие тренеры, которые не знают, как со мной работать. Может, им наговорили, что я якобы скандальный, но за мной, как мне кажется, не было ни одного случая, когда я ругался с тренером.

    Пусть хоть один футболист скажет, с кем я ругался, спорил или вовсе уходил с тренировок. Я всегда всех слушал и соблюдал субординацию.

    – В РПЛ вернетесь летом?

    – Конечно, хочу. Мне бы не хотелось бегать во Второй лиге: я там побывал, посмотрел и понял – это не та лига, в которой я играл в 2006 году со «СКА-Ростов».

    У нас делали ставку на опытных игроков, брали молодежь и обкатывали ее, готовили к РПЛ. Вот такой чемпионат был интересным и, немаловажно, полезным для нашего футбола.

    Федьков, Гришин, Николай Ширшов и другие игроки, которые добились многого в своей карьере, передавали опыт молодым, мы росли вместе с ними. Сейчас все по-другому: нынешняя Вторая лига – то же самое, что дубль: играют люди одного возраста, и прогресса нет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.03.2024 14:39
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    Комментарии (9)
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    polt
    1709380429
    Тот еще "авторитет"! Ну а если объективно, старательный парень с хорошим опытом.
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    merlovx
    1709380724
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
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    VVM1964
    1709381183
    Хахаха, это не авторитет, а репутация - склочника, штрейбрехера и интригана !!! (((
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    andr45
    1709391957
    Глушаков: «Некоторые тренеры побоялись брать меня из-за моего интриганства и склочности»
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