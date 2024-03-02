Глушаков рассказал, где находится футболка Месси, полученная в 2017 году

Новичок «Урарту» Денис Глушаков ответил на вопрос об обмене футболками с Лионелем Месси.

«Это был товарищеский матч перед ЧМ-2018 на стадионе «Лужники», был перерыв и так мы обменялись футболками с Лео.

Она у меня дома лежит в сейфе – на черный день, на всякий случай. Его футболки продают за очень дорого.

Иногда в шутку говорю: если что-то случится, можно ее всегда продать», – рассказал Глушаков.