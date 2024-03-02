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    • Глушаков рассказал, где находится футболка Месси, полученная в 2017 году

    Глушаков рассказал, где находится футболка Месси, полученная в 2017 году

    Новичок «Урарту» Денис Глушаков ответил на вопрос об обмене футболками с Лионелем Месси.

    «Это был товарищеский матч перед ЧМ-2018 на стадионе «Лужники», был перерыв и так мы обменялись футболками с Лео.

    Она у меня дома лежит в сейфе – на черный день, на всякий случай. Его футболки продают за очень дорого.

    Иногда в шутку говорю: если что-то случится, можно ее всегда продать», – рассказал Глушаков.

    • Речь идет о матче Россия – Аргентина, который состоялся 11 ноября 2017 года.
    • Южноамериканцы тогда победили со счетом 1:0.
    • Единственный гол забил Серхио Агуэро.

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    Источник: сайт «Урарту»

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    02.03.2024 12:46
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