Глушаков рассказал, где находится футболка Месси, полученная в 2017 году

Новичок «Урарту» Денис Глушаков ответил на вопрос об обмене футболками с Лионелем Месси.
«Это был товарищеский матч перед ЧМ-2018 на стадионе «Лужники», был перерыв и так мы обменялись футболками с Лео.
Она у меня дома лежит в сейфе – на черный день, на всякий случай. Его футболки продают за очень дорого.
Иногда в шутку говорю: если что-то случится, можно ее всегда продать», – рассказал Глушаков.
- Речь идет о матче Россия – Аргентина, который состоялся 11 ноября 2017 года.
- Южноамериканцы тогда победили со счетом 1:0.
- Единственный гол забил Серхио Агуэро.