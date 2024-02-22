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    Кроос объявил о возвращении в сборную Германии

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос возобновит выступления за сборную Германии.

    «Ребята, коротко: с марта я снова буду играть за Германию.

    Почему? Потому что меня попросил тренер сборной, я согласился. Я уверен, что эта команда на Евро способна на гораздо большее, чем думает большинство!» – написал 34-летний хавбек в социальной сети.

    • Кроос объявлял о завершении карьеры в сборной сразу после Евро-2020.
    • Его последний матч за Германию состоялся 29 июня 2021 года, когда немцы проиграли Англии (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы.
    • Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля.
    • В группе A хозяева турнира сыграют с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    mutabor0992
    1708610591
    Что!Опять?Не надо.Последний ЧМ показал,что он -балласт.Бегать кто будет?
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