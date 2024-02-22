Кроос объявил о возвращении в сборную Германии

Полузащитник «Реала» Тони Кроос возобновит выступления за сборную Германии.

«Ребята, коротко: с марта я снова буду играть за Германию.

Почему? Потому что меня попросил тренер сборной, я согласился. Я уверен, что эта команда на Евро способна на гораздо большее, чем думает большинство!» – написал 34-летний хавбек в социальной сети.