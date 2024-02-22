Кроос объявил о возвращении в сборную Германии

Полузащитник «Реала» Тони Кроос возобновит выступления за сборную Германии.
«Ребята, коротко: с марта я снова буду играть за Германию.
Почему? Потому что меня попросил тренер сборной, я согласился. Я уверен, что эта команда на Евро способна на гораздо большее, чем думает большинство!» – написал 34-летний хавбек в социальной сети.
- Кроос объявлял о завершении карьеры в сборной сразу после Евро-2020.
- Его последний матч за Германию состоялся 29 июня 2021 года, когда немцы проиграли Англии (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля.
- В группе A хозяева турнира сыграют с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.