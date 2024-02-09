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    С «Барселоны» намерены взыскать 23 миллиона

    «Барселоне» грозят новые финансовые потери из-за нарушения правил налогообложения.

    Суд приговорил каталонский клуб к уплате 23 миллионов евро налогов с выплат агентам игроков в период с 2012 по 2015 год.

    «Барса» выплачивала комиссию не напрямую агентам, а футболистам, которые затем перечисляли деньги представителям из своей зарплаты.

    То есть агенты фактически получали трудовой доход, который подлежит налогообложению.

    В «Барселоне» не согласны решением и уже анонсировали подачу апелляции в Верховный суд.

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    Источник: Marca

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    09.02.2024 18:39
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1707494543
    Красавчики)) агенты проходимцы)
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    САНЁК17
    1707504864
    Барсу нападают если они даже на конях, они жертвы ко всему кому по зубам и не по зубам
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