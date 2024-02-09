С «Барселоны» намерены взыскать 23 миллиона

«Барселоне» грозят новые финансовые потери из-за нарушения правил налогообложения.

Суд приговорил каталонский клуб к уплате 23 миллионов евро налогов с выплат агентам игроков в период с 2012 по 2015 год.

«Барса» выплачивала комиссию не напрямую агентам, а футболистам, которые затем перечисляли деньги представителям из своей зарплаты.

То есть агенты фактически получали трудовой доход, который подлежит налогообложению.

В «Барселоне» не согласны решением и уже анонсировали подачу апелляции в Верховный суд.