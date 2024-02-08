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    • Израильская футбольная ассоциация прокомментировала призыв 12 стран отстранить израильские команды

    Израильская футбольная ассоциация прокомментировала призыв 12 стран отстранить израильские команды

    Футбольные федерации 12 стран Ближнего Востока написали письмо с призывом отстранить команды из Израиля от международного футбола до прекращения конфликта с Палестиной. Среди подписавшихся были, в том числе, национальные футбольные ассоциации Палестины, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

    По данным Sky News, письмо было разослано всем 211 членам ФИФА и шести региональным конфедерациям. Лидером инициативы стал президент Федерации футбола Западной Азии Али бин аль-Хуссейн.

    Футбольная ассоциация Израиля призвала футбольных руководителей отклонить предложение.

    «Я надеюсь, что ФИФА не будет вмешивать в футбол политику. Мы против вовлечения политических вопросов в футбол и спорт в целом.

    Мы сосредоточены только на футбольных вопросах, и наша мечта – пройти квалификацию на чемпионат Европы в 2024 году. Я с нетерпением жду мира во всем мире», – сказал глава Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн.

    • Израильская футбольная ассоциация вступила в УЕФА в 1994 году. С 1954 по 1974-й годы она входила в Азиатскую футбольную конфедерацию, а после в течение 20 лет не была представлена в континентальных федерациях, хотя продолжала оставаться членом ФИФА.
    • В марте сборная Израиля сыграет в стыковых матчах за право выйти на Евро-2024. 21 марта она примет Исландию, а в случае успеха встретится с победителем встречи Босния и Герцеговина – Украина.

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    Источник: Sports.ru

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    08.02.2024 13:28
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    Комментарии (29)
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    Myasko
    1707388566
    Просто смешно про несмешивании футбола и политики...
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    Suvorov71
    1707391845
    Будут с водкою дебаты отвечай, нет ребята демократы, только чай
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    MazaiNN
    1707394481
    Палестину отстраняйте. Она напала. Израиль ответил. Жёстко но по делу
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    Cleaner
    1707396666
    Хитрозады двуличные!!!...(((
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    BRO_football
    1707398118
    Это письмо уже сейчас должно подтверждаться действием. Как и в случае с Россией, будущие соперники должны бойкотировать матчи с Израилем. Иначе никакого эффекта не будет. Будущие соперники Израиля - Исландия, потом Босния и Герцеговина или Украина. Сомневаюсь, что кто-то из них поддержит протест. А УЕФА всё проигнорирует.
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    JIEGEHDA
    1707405873
    Россия и Израиль разные ситуации говорили они Не надо смешивать политику и футбол говорили А делали они как хотели их хозяева. А слушали они как их рабы .
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    Oldtrafford83
    1707455696
    Я надеюсь, что ФИФА не будет вмешивать в футбол политику. Мы против вовлечения политических вопросов в футбол и спорт в целом.- ахахахахахахахахахахахахахахахахаах
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