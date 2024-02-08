Израильская футбольная ассоциация прокомментировала призыв 12 стран отстранить израильские команды

Футбольные федерации 12 стран Ближнего Востока написали письмо с призывом отстранить команды из Израиля от международного футбола до прекращения конфликта с Палестиной. Среди подписавшихся были, в том числе, национальные футбольные ассоциации Палестины, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.
По данным Sky News, письмо было разослано всем 211 членам ФИФА и шести региональным конфедерациям. Лидером инициативы стал президент Федерации футбола Западной Азии Али бин аль-Хуссейн.
Футбольная ассоциация Израиля призвала футбольных руководителей отклонить предложение.
«Я надеюсь, что ФИФА не будет вмешивать в футбол политику. Мы против вовлечения политических вопросов в футбол и спорт в целом.
Мы сосредоточены только на футбольных вопросах, и наша мечта – пройти квалификацию на чемпионат Европы в 2024 году. Я с нетерпением жду мира во всем мире», – сказал глава Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн.
- Израильская футбольная ассоциация вступила в УЕФА в 1994 году. С 1954 по 1974-й годы она входила в Азиатскую футбольную конфедерацию, а после в течение 20 лет не была представлена в континентальных федерациях, хотя продолжала оставаться членом ФИФА.
- В марте сборная Израиля сыграет в стыковых матчах за право выйти на Евро-2024. 21 марта она примет Исландию, а в случае успеха встретится с победителем встречи Босния и Герцеговина – Украина.