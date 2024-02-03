В субботу, 3 февраля, в матче 20 тура чемпионата Нидерландов «Аякс» на своем поле сыграет с ПСВ. Игра состоится в 22:00 по мск.

«Аякс»

Команда занимает 5 место с 34 очками, имеет в своем активе 10 побед, 4 ничьих и 5 поражений. Амстердамцами забито 46 голов и пропущено 35 мячей. Последние 5 матчей:

ПСВ

Команда занимает 1 место с 55 очками, имеет в своем активе 18 побед и 1 ничью. Эйндховендцами забито 62 гола, пропущено 8 мячей. Последние 5 матчей:

27.01.24 ПСВ – «Алмере Сити»: 2:0;

24.01.24 «Фейеноорд» – ПСВ: 1:0;

21.01.24 «Утрехт» – ПСВ: 1:1;

17.01.24 ПСВ – «Твенте»: 3:1;

13.01.24 ПСВ – «Эксельсиор»: 3:1.

Личные встречи

В последних 5 очных встречах команд зафиксированы следующие результаты:

29.10.23 ПСВ – «Аякс»: 5:2;

30.04.23 «Аякс» – ПСВ: 1:1 (пен);

23.04.23 ПСВ – «Аякс»: 3:0;

06.11.22 «Аякс» – ПСВ: 1:2;

30.07.22 «Аякс» – ПСВ 3:5.

Прогноз на матч «Аякс» – ПСВ

Гости лидируют в чемпионате страны, в вот хозяева идут в районе первой пятерки. Предпложим, что подопечные Петера Боша обыграют столичный клуб с комфортным счетом. Хозяева постараются дать фавориту бой, и как минимум, ответят забитым голом. Впрочем, наш прогноз – победа ПСВ(1.96), ТБ 2.5 (1.37), обе забьют (1.40).