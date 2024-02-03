В субботу, 3 февраля, в матче 20 тура чемпионата Нидерландов «Аякс» на своем поле сыграет с ПСВ. Игра состоится в 22:00 по мск.
«Аякс»
Команда занимает 5 место с 34 очками, имеет в своем активе 10 побед, 4 ничьих и 5 поражений. Амстердамцами забито 46 голов и пропущено 35 мячей. Последние 5 матчей:
- 27.01.24 «Хераклес» – «Аякс»: 2:4;
- 21.01.24 «Аякс» – «РКК Валвейк»: 4:1;
- 14.01.24 «Гоу Эхед Иглс» – «Аякс»: 2:3;
- 07.01.24 «Аякс» – «Ганновер»: 2:1;
- 06.01.24 «Аякс» – «Ганновер»: 0:3.
ПСВ
Команда занимает 1 место с 55 очками, имеет в своем активе 18 побед и 1 ничью. Эйндховендцами забито 62 гола, пропущено 8 мячей. Последние 5 матчей:
- 27.01.24 ПСВ – «Алмере Сити»: 2:0;
- 24.01.24 «Фейеноорд» – ПСВ: 1:0;
- 21.01.24 «Утрехт» – ПСВ: 1:1;
- 17.01.24 ПСВ – «Твенте»: 3:1;
- 13.01.24 ПСВ – «Эксельсиор»: 3:1.
Личные встречи
В последних 5 очных встречах команд зафиксированы следующие результаты:
- 29.10.23 ПСВ – «Аякс»: 5:2;
- 30.04.23 «Аякс» – ПСВ: 1:1 (пен);
- 23.04.23 ПСВ – «Аякс»: 3:0;
- 06.11.22 «Аякс» – ПСВ: 1:2;
- 30.07.22 «Аякс» – ПСВ 3:5.
Прогноз на матч «Аякс» – ПСВ
Гости лидируют в чемпионате страны, в вот хозяева идут в районе первой пятерки. Предпложим, что подопечные Петера Боша обыграют столичный клуб с комфортным счетом. Хозяева постараются дать фавориту бой, и как минимум, ответят забитым голом. Впрочем, наш прогноз – победа ПСВ(1.96), ТБ 2.5 (1.37), обе забьют (1.40).