Уткин высказался о выборе нового тренера для «Барселоны»

Василий Уткин отреагировал на слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты по поводу поиска замены для Хави.
Руководитель каталонского клуба сказал, что выбор нового главного тренера в руках спортивного директора Деку.
«Стареет дядя Жоан. Кто такой Деку, чтоб доверять лично ему выбор тренера для «Барселоны»...
Кстати, Лапорта – фигура избранная, а Деку – фигура им уже назначенная. Списывать на подчиненных… Ну, такое себе», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Хави уйдет из «Барсы» по окончании сезона.
- Каталонцы идут на 3-м месте в Примере после 22 туров.
- Также команда продолжает борьбу в ЛЧ. Соперник по 1/8 финала – «Наполи».