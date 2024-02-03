Уткин высказался о выборе нового тренера для «Барселоны»

Василий Уткин отреагировал на слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты по поводу поиска замены для Хави.

Руководитель каталонского клуба сказал, что выбор нового главного тренера в руках спортивного директора Деку.

«Стареет дядя Жоан. Кто такой Деку, чтоб доверять лично ему выбор тренера для «Барселоны»...

Кстати, Лапорта – фигура избранная, а Деку – фигура им уже назначенная. Списывать на подчиненных… Ну, такое себе», – написал Уткин в своем телеграм-канале.