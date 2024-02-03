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    Уткин высказался о выборе нового тренера для «Барселоны»

    Василий Уткин отреагировал на слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты по поводу поиска замены для Хави.

    Руководитель каталонского клуба сказал, что выбор нового главного тренера в руках спортивного директора Деку.

    «Стареет дядя Жоан. Кто такой Деку, чтоб доверять лично ему выбор тренера для «Барселоны»...

    Кстати, Лапорта – фигура избранная, а Деку – фигура им уже назначенная. Списывать на подчиненных… Ну, такое себе», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Хави уйдет из «Барсы» по окончании сезона.
    • Каталонцы идут на 3-м месте в Примере после 22 туров.
    • Также команда продолжает борьбу в ЛЧ. Соперник по 1/8 финала – «Наполи».

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    03.02.2024 10:10
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    Комментарии (1)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1706951331
    Если выиграют ЛЧ(10%),наш пучеглазый останется
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