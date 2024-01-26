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    Мостовой рассказал о заработке на сотрудничестве с EA Sports

    Александр Мостовой заявил, что получил «большие деньги» за появление его карточки в футбольном симуляторе FIFA.

    «Предложили деньги большие. Это было до пандемии, EA Sports на меня вышли и сказали: «Александр, мы хотим сделать вашу карточку». Я говорю: «Нет проблем».

    Встретились в Москве, снимали клип. Договорились, я подписал контракт на четыре года. Я им отдал свой образ, были фотосессии. Потом было несколько презентаций.

    А потом началась пандемия. Я должен был еще два раза лететь в Европу, но из-за пандемии никуда не летал. Делали дистанционно.

    Вроде в этом году [контракт] заканчивается. Каждый сезон они выплачивали определенную сумму. Мы на связи, но я думаю, что сейчас в этой обстановке тяжело...

    Будет [карточка] – слава Богу. Не будет – ну, что поделать», – сказал Мостовой.

    • Россиянин с 1991 по 2005 год выступал в Европе.
    • Большую часть карьеры он провел в «Сельте» (1996-2004).

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1706280131
    Кто знает, FIFA не делало предложений срамтаку, по поводу использования использования эмблемы клуба на туалетной бумаге?
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