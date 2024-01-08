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    • «Уиган» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2023

    «Уиган» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Уиган» против «Манчестера Юнайтед», 1/32 кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января 2023, в 23:15 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Уиган»: Тикле, Моррисон, Хьюз, Клэр, Адико, Шо, Джонс, Сессеньон, Асгаард, Годо, Мадженнис.

    Главный тренер: Шон Малони

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Варан, Эванс, Далот, Эриксен, Майну, Гарначо, Фернандеш, Рэшфорд, Хойлунн.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уиган» – «Манчестер Юнайтед»

    Уиган-Манчестер Юнайтед сомтреть онлайн 8 января

    Источник: «Бомбардир»

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    08.01.2024 14:24
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