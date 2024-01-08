Смотреть прямую трансляцию матча «Уиган» против «Манчестера Юнайтед», 1/32 кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января 2023, в 23:15 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Уиган»: Тикле, Моррисон, Хьюз, Клэр, Адико, Шо, Джонс, Сессеньон, Асгаард, Годо, Мадженнис.

Главный тренер: Шон Малони

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Варан, Эванс, Далот, Эриксен, Майну, Гарначо, Фернандеш, Рэшфорд, Хойлунн.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уиган» – «Манчестер Юнайтед»