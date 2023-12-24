Де Лаурентис призвал ввести в футболе чистое время

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал планирующийся запуск Суперлиги.

«Суперлига? Эпохальное решение. Мы теряем молодую аудиторию. Нам нужно больше динамизма. Нам нужно чистое время, как в баскетболе», – сказал Де Лаурентис.