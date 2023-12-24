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    Де Лаурентис призвал ввести в футболе чистое время

    Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал планирующийся запуск Суперлиги.

    «Суперлига? Эпохальное решение. Мы теряем молодую аудиторию. Нам нужно больше динамизма. Нам нужно чистое время, как в баскетболе», – сказал Де Лаурентис.

    • На этой неделе суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
    • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
    • В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются «Реал», «Наполи», «Барселона».

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20988

      NewLife 13 секунд назад

      Что тогда делать РПЛовским игрочишкам, после 80-ой минуты, а то и ранее, начинаются валяния на поле и демонстрация травм, не совместимых с жизнью. Тошнит от этого.

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