Де Лаурентис призвал ввести в футболе чистое время

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал планирующийся запуск Суперлиги.
«Суперлига? Эпохальное решение. Мы теряем молодую аудиторию. Нам нужно больше динамизма. Нам нужно чистое время, как в баскетболе», – сказал Де Лаурентис.
- На этой неделе суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
- Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
- В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются «Реал», «Наполи», «Барселона».
Источник: твиттер «Матч ТВ»