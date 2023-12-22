Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Иттифак», 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря 2023, в 18:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Ладжами, Ляпорт, Яхья, Аль-Ганам, Фофана, Брозович, Мане, Отавиньо, Малиска, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

«Аль-Иттифак»: Виктор, Тиссеран, Хендри, Хатиб, Хендерсон, Хаззари, Аль-Отаиби, Аль-Шамрани, Куайсон, Вейналдум, Дембеле.

Главный тренер: Стивен Джеррард

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Иттифак»