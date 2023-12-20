Стал известен вещатель Кубка Африки в России – комментаторы будут работать из Кот-д’Ивуара

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Футбол Турция 20:00
Антальяспор - Касымпаша
Первый Тайм Тотал Больше 1,5
Кф 2,30
Определен вещатель Кубка Африки в России.
Транслировать турнир в полном объеме будет видеосервис Okko. На полуфиналы и финал в Кот-д’Ивуар будут командированы комментаторы, чтобы отработать матчи с места событий.
- Турнир пройдет с 13 января по 11 февраля.
- Поучаствуют 24 команды.
- Действующий победитель – Сенегал.