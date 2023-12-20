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    • Стал известен вещатель Кубка Африки в России – комментаторы будут работать из Кот-д’Ивуара

    Стал известен вещатель Кубка Африки в России – комментаторы будут работать из Кот-д’Ивуара

    Определен вещатель Кубка Африки в России.

    Транслировать турнир в полном объеме будет видеосервис Okko. На полуфиналы и финал в Кот-д’Ивуар будут командированы комментаторы, чтобы отработать матчи с места событий.

    • Турнир пройдет с 13 января по 11 февраля.
    • Поучаствуют 24 команды.
    • Действующий победитель – Сенегал.

    Источник: телеграм-канал Okko

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    Сегодня, 17:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      fgudneld 13 минут назад

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      Рейтинг: +7080

      fakeid 1 час назад

      во, это точно турнир для хряков. будут мониторить всех зулусов, до каких только могут дотянуться.

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