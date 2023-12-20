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    Судье сломали нос во время драки в матче любителей в Турции

    Матч любительской лиги в Турции между «Кумчатыспором» и «Чизре Диджлеспором» закончился массовой дракой с участием игроков и представителей обеих команд. Разнять стороны удалось только с помощью полицейских.

    Сообщается, что перед дракой футболисты «Кумчатыспора» начали спорить с судьей после одного из игровых эпизодов, затем напали на лайнсмена и сломали ему нос.

    В ходе конфликта также пострадал клубный автобус «Чизре Диджлеспора», стекло которого разбили камнем. Игра была прервана на 90-й минуте когда эта команда вела в счeте 2:1.

    • На прошлой неделе резонансный инцидент произошел после финального свистка матча «Анкарагюджю»«Ризеспор» (1:1) в чемпионате Турции.
    • Президент клуба из Анкары Фарук Коджа напал на судью Умута Мелера и нанес ему удар, после чего посторонние продолжили избивать рефери ногами.
    • Правоохранители задержали Коджу, он объявил об отставке с поста президента «Анкарагюджю».

    Источник: Haber Turk

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