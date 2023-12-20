Судье сломали нос во время драки в матче любителей в Турции

Матч любительской лиги в Турции между «Кумчатыспором» и «Чизре Диджлеспором» закончился массовой дракой с участием игроков и представителей обеих команд. Разнять стороны удалось только с помощью полицейских.

Сообщается, что перед дракой футболисты «Кумчатыспора» начали спорить с судьей после одного из игровых эпизодов, затем напали на лайнсмена и сломали ему нос.

В ходе конфликта также пострадал клубный автобус «Чизре Диджлеспора», стекло которого разбили камнем. Игра была прервана на 90-й минуте когда эта команда вела в счeте 2:1.