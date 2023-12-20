Судье сломали нос во время драки в матче любителей в Турции

Матч любительской лиги в Турции между «Кумчатыспором» и «Чизре Диджлеспором» закончился массовой дракой с участием игроков и представителей обеих команд. Разнять стороны удалось только с помощью полицейских.
Сообщается, что перед дракой футболисты «Кумчатыспора» начали спорить с судьей после одного из игровых эпизодов, затем напали на лайнсмена и сломали ему нос.
В ходе конфликта также пострадал клубный автобус «Чизре Диджлеспора», стекло которого разбили камнем. Игра была прервана на 90-й минуте когда эта команда вела в счeте 2:1.
- На прошлой неделе резонансный инцидент произошел после финального свистка матча «Анкарагюджю» – «Ризеспор» (1:1) в чемпионате Турции.
- Президент клуба из Анкары Фарук Коджа напал на судью Умута Мелера и нанес ему удар, после чего посторонние продолжили избивать рефери ногами.
- Правоохранители задержали Коджу, он объявил об отставке с поста президента «Анкарагюджю».
Источник: Haber Turk