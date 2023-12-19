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    Куртуа ответил, сыграет ли он на Евро-2024

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, сможет ли он помочь сборной Бельгии на чемпионате Европы в следующем году.

    «Для меня Евро не будет из-за травмы. Сначала я должен восстановиться на сто процентов, поэтому сейчас лучше не назначать дату моего возвращения.

    Если повезет, я смогу провести один матч в мае. Но хорошо подготовиться к большому турниру просто невозможно. Думаю, лучше внести ясность насчет этого уже сейчас.

    Я не собираюсь играть, будучи готовым на 80%, поскольку у Бельгии есть другие хорошие вратари. Я отойду в сторону и буду простым болельщиком. Надеюсь на победу», – заявил Куртуа.

    • Голкипер не играет с августа.
    • Он порвал кресты на тренировке перед стартом сезона.
    • Бельгия в группе Евро-2024 встретится со Словакией, Румынией и победителем Пути В стыковых матчей Лиги наций.

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    Источник: Sporza

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