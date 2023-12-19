Куртуа ответил, сыграет ли он на Евро-2024

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, сможет ли он помочь сборной Бельгии на чемпионате Европы в следующем году.
«Для меня Евро не будет из-за травмы. Сначала я должен восстановиться на сто процентов, поэтому сейчас лучше не назначать дату моего возвращения.
Если повезет, я смогу провести один матч в мае. Но хорошо подготовиться к большому турниру просто невозможно. Думаю, лучше внести ясность насчет этого уже сейчас.
Я не собираюсь играть, будучи готовым на 80%, поскольку у Бельгии есть другие хорошие вратари. Я отойду в сторону и буду простым болельщиком. Надеюсь на победу», – заявил Куртуа.
- Голкипер не играет с августа.
- Он порвал кресты на тренировке перед стартом сезона.
- Бельгия в группе Евро-2024 встретится со Словакией, Румынией и победителем Пути В стыковых матчей Лиги наций.
Источник: Sporza