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Куртуа ответил, сыграет ли он на Евро-2024

19 декабря 2023, 18:49

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, сможет ли он помочь сборной Бельгии на чемпионате Европы в следующем году.

«Для меня Евро не будет из-за травмы. Сначала я должен восстановиться на сто процентов, поэтому сейчас лучше не назначать дату моего возвращения.

Если повезет, я смогу провести один матч в мае. Но хорошо подготовиться к большому турниру просто невозможно. Думаю, лучше внести ясность насчет этого уже сейчас.

Я не собираюсь играть, будучи готовым на 80%, поскольку у Бельгии есть другие хорошие вратари. Я отойду в сторону и буду простым болельщиком. Надеюсь на победу», – заявил Куртуа.

  • Голкипер не играет с августа.
  • Он порвал кресты на тренировке перед стартом сезона.
  • Бельгия в группе Евро-2024 встретится со Словакией, Румынией и победителем Пути В стыковых матчей Лиги наций.

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Источник: Sporza
Чемпионат Европы Испания. Примера Реал Бельгия Куртуа Тибо
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