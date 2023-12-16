Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм», 15 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.

Предполагаемые стартовые составы на матч:

«РБ Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Клостерманн, Раум, Хенрихс, Айдара, Баумгартнер, Симонс, Шлагер, Поульсен, Опенда.

Главный тренер: Марко Розе

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кабак, Фогт, Акпогума, Кадержабек, Прeмель, Гриллич, Стах, Сков, Бебу, Крамарич.

Главный тренер: Пеллегрино Матараццо

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм»