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    • «РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

    «РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм», 15 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «РБ Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Клостерманн, Раум, Хенрихс, Айдара, Баумгартнер, Симонс, Шлагер, Поульсен, Опенда.

    Главный тренер: Марко Розе

    «Хоффенхайм»: Бауманн, Кабак, Фогт, Акпогума, Кадержабек, Прeмель, Гриллич, Стах, Сков, Бебу, Крамарич.

    Главный тренер: Пеллегрино Матараццо

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм»

    Источник: Спортбокс

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