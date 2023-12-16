Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм», 15 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.
Cтартовые составы на матч:
«РБ Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Клостерманн, Раум, Хенрихс, Айдара, Баумгартнер, Симонс, Шлагер, Поульсен, Опенда.
Главный тренер: Марко Розе
«Хоффенхайм»: Бауманн, Кабак, Фогт, Брукс, Кадержабек, Прeмель, Стах, Бюльтер, Сков, Бебу, Крамарич.
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм»
- Матч покажет «Футбол 3».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс