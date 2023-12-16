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  • Директор саудовской лиги рассказал, насколько близок был трансфер Мбаппе прошлым летом

Директор саудовской лиги рассказал, насколько близок был трансфер Мбаппе прошлым летом

16 декабря 2023, 14:36
1

Директор Саудовской профессиональной лиги Майкл Эменало ответил, как далеко зашли переговоры с Килианом Мбаппе во время прошлого межсезонья.

  • Летом француза связывали с переходом в «Аль-Хиляль».
  • Речь шла о зарплате в размере 700 млн евро в год.
  • Мбаппе остался в «ПСЖ», с которым у него контракт до 30 июня 2024 года.

«Насколько близок был Мбаппе к переезду в Саудовскую Аравию? Ничего не близко, если сделка не закрыта. Если трансфер не оформлен, то пропасть огромна.

Я не могу сказать, как далеко зашли переговоры, но был явный интерес. Если бы он был готов перейти, нашелся бы клуб, который освободил бы для него место.

Это открытый разговор, но мы не знаем, что он хочет делать. Наша позиция очень ясна – любой игрок такого масштаба знает, как с нами связаться.

Если сейчас или в будущем есть интерес к тому, чтобы стать частью того, что мы пытаемся выстроить, то нельзя отказаться от возможности изучить возможный переход Мбаппе. Это игрок, которого я люблю.

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Источник: Sky Sports
Саудовская Аравия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (1)
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portero
1702728452
С Мопедом только подписанный контракт имеет значение, Реал уже не раз от него обещалок слышал!!!! Саудит нормально растолковал....
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