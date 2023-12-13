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    • Лапорта вмешался в заявку «Барселоны» на матч с «Антверпеном»

    Лапорта вмешался в заявку «Барселоны» на матч с «Антверпеном»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта участвовал в составлении заявки на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена».

    Главный тренер Хави изначально хотел предоставить отдых в матче Роберту Левандовскому, Илкаю Гюндогану, Рональду Араухо. Это решение отменил Лапорта – он велел всем троим лететь в Бельгию.

    По мнению Лапорты, лидеры не заслужили отдых после матча Примеры против «Жироны» (2:4). Также Жоан рассчитывает на призовые за победу над «Антверпеном» в размере 2,8 миллиона евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 20:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Evgenijgerasimov607@gmail 17 минут назад

      За такие показатели, всю команду на перевоспитание в РПЛ

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