Лапорта вмешался в заявку «Барселоны» на матч с «Антверпеном»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта участвовал в составлении заявки на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена».

Главный тренер Хави изначально хотел предоставить отдых в матче Роберту Левандовскому, Илкаю Гюндогану, Рональду Араухо. Это решение отменил Лапорта – он велел всем троим лететь в Бельгию.

По мнению Лапорты, лидеры не заслужили отдых после матча Примеры против «Жироны» (2:4). Также Жоан рассчитывает на призовые за победу над «Антверпеном» в размере 2,8 миллиона евро.

«Барселона» досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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