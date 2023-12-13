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    • Журналист Морган напомнил о достижении Роналду после вылета «МЮ» из ЛЧ

    Журналист Морган напомнил о достижении Роналду после вылета «МЮ» из ЛЧ

    Журналист Пирс Морган напомнил о достижениях португальского форварда Криштиану Роналду, который расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года.

    «Напоминание: Криштиану Роналду, человек, которого Эрик тен Хаг счел не соответствующим требованиям «Манчестер Юнайтед» год назад, забил 50 голов за клуб и сборную в 2023 году. Больше всех в мире среди профессиональных футболистов», – написал журналист.

    • Криштиану Роналду в этом сезоне выступает за саудовский «Аль-Наср»
    • Во вторник «МЮ» после поражения от «Баварии» вылетел из еврокубков, заняв последнее место в группе в Лиге чемпионов.

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    Источник: Страница Пирса Моргана в соцсети X

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +281

      russkiisergei 48 минут назад

      а, сколько забил весь состав мю??? нужна инфа - чисто поржать!!!

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      Рейтинг: +1400

      JIEGEHDA 1 час назад

      Слышал результативность Суареса лучше чем у многих нападающих Европы. Даже Суареса из Барсы последних лет . И это делает его топом? Какой уровень такой и результат. Чалов вон забивает у нас. И что? Теперь в АПЛ такие же голы в таком же количестве будет класть ? Морган конечно будто бы проститут .

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      Рейтинг: +16

      Translucent > JIEGEHDA 1 час назад

      Даже если бы он забил в МЮ голов 15-20 - было бы уже не плохо, они бы им точно не помешали. JIEGEHDA, ты конечно как будто бы bomJ, аж через телефон воняешь

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      Рейтинг: +281

      russkiisergei > JIEGEHDA 47 минут назад

      оффнись отсюда лох

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