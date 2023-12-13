Журналист Морган напомнил о достижении Роналду после вылета «МЮ» из ЛЧ

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Футбол ЛЧ Азии 11:00
Кая - Инчхон Юнайтед
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Журналист Пирс Морган напомнил о достижениях португальского форварда Криштиану Роналду, который расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года.
«Напоминание: Криштиану Роналду, человек, которого Эрик тен Хаг счел не соответствующим требованиям «Манчестер Юнайтед» год назад, забил 50 голов за клуб и сборную в 2023 году. Больше всех в мире среди профессиональных футболистов», – написал журналист.
- Криштиану Роналду в этом сезоне выступает за саудовский «Аль-Наср»
- Во вторник «МЮ» после поражения от «Баварии» вылетел из еврокубков, заняв последнее место в группе в Лиге чемпионов.