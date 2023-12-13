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  • Журналист Морган напомнил о достижении Роналду после вылета «МЮ» из ЛЧ

Журналист Морган напомнил о достижении Роналду после вылета «МЮ» из ЛЧ

13 декабря 2023, 08:58
7

Журналист Пирс Морган напомнил о достижениях португальского форварда Криштиану Роналду, который расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года.

«Напоминание: Криштиану Роналду, человек, которого Эрик тен Хаг счел не соответствующим требованиям «Манчестер Юнайтед» год назад, забил 50 голов за клуб и сборную в 2023 году. Больше всех в мире среди профессиональных футболистов», – написал журналист.

  • Криштиану Роналду в этом сезоне выступает за саудовский «Аль-Наср»
  • Во вторник «МЮ» после поражения от «Баварии» вылетел из еврокубков, заняв последнее место в группе в Лиге чемпионов.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Страница Пирса Моргана в соцсети X
Лига чемпионов Бавария Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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JIEGEHDA
1702449579
Слышал результативность Суареса лучше чем у многих нападающих Европы. Даже Суареса из Барсы последних лет . И это делает его топом? Какой уровень такой и результат. Чалов вон забивает у нас. И что? Теперь в АПЛ такие же голы в таком же количестве будет класть ? Морган конечно будто бы проститут .
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russkiisergei
1702451972
а, сколько забил весь состав мю??? нужна инфа - чисто поржать!!!
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hdiddjkdn@mail.ru
1702452922
Ставки на Спорт/ Заработок на И н с а й д а х по Футбольным Событиям/ 1 0 0 % Ставки/ Пишите ; edmsp@inbox.ru (Почту Записывайте сразу) Пример ; Футбол ЛЧ Азии 11:00 Кая - Инчхон Юнайтед Первый Тайм Тотал Больше 1,5 Кф 2,00 (На данное событие есть Большой Кф, пишите)
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петр1975
1702462217
Роналду крут!!! Тен хаг Муд….Ак!!!
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петр1975
1702462300
Только дебил отказывается от Роналду!!!!
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