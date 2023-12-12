Комментарий Кьеллини по поводу завершения карьеры

Джорджо Кьеллини подтвердил завершение профессиональной карьеры в 39 лет.

«Вы были самым прекрасным и ярким путешествием в моей жизни. Вы были для меня всем. С вами я прошел уникальный и незабываемый путь.

Но теперь пришло время начинать новые главы, сталкиваться с новыми вызовами и писать новые важные и захватывающие страницы жизни», – написал Кьеллини в соцсетях.