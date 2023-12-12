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    Комментарий Кьеллини по поводу завершения карьеры

    Джорджо Кьеллини подтвердил завершение профессиональной карьеры в 39 лет.

    «Вы были самым прекрасным и ярким путешествием в моей жизни. Вы были для меня всем. С вами я прошел уникальный и незабываемый путь.

    Но теперь пришло время начинать новые главы, сталкиваться с новыми вызовами и писать новые важные и захватывающие страницы жизни», – написал Кьеллини в соцсетях.

    • Защитник большую часть карьеры провел в «Ювентусе» (2005-2022).
    • Он выиграл 20 трофеев с туринцами и Евро-2020 в составе сборной Италии.
    • Последним клубом Кьеллини стал «Лос-Анджелес» из МЛС.

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    Источник: твиттер Джорджо Кьеллини

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