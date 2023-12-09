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    • Роналду отреагировал на свое историческое достижение: «Вот это путешествие, но мы еще не закончили»

    Роналду отреагировал на свое историческое достижение: «Вот это путешествие, но мы еще не закончили»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о достижении отметки в 1200 матчей за карьеру.

    38-летний португалец стал первым полевым игроком в истории футбола с такими показателями.

    «Я благодарен всем партнерам, которые помогли мне добраться до 1200-го матча.

    Вот это путешествие! Но мы еще не закончили», – написал Криштиану в соцсетях.

    Статистика Роналду по играм в каждой команде выглядит так:

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +362

      Nikita Suarez 1 час назад

      Вот кто истинный феномен! Браво!

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