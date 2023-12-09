Роналду отреагировал на свое историческое достижение: «Вот это путешествие, но мы еще не закончили»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о достижении отметки в 1200 матчей за карьеру.

38-летний португалец стал первым полевым игроком в истории футбола с такими показателями.

«Я благодарен всем партнерам, которые помогли мне добраться до 1200-го матча.

Вот это путешествие! Но мы еще не закончили», – написал Криштиану в соцсетях.

Статистика Роналду по играм в каждой команде выглядит так: