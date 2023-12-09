Роналду отреагировал на свое историческое достижение: «Вот это путешествие, но мы еще не закончили»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о достижении отметки в 1200 матчей за карьеру.
38-летний португалец стал первым полевым игроком в истории футбола с такими показателями.
«Я благодарен всем партнерам, которые помогли мне добраться до 1200-го матча.
Вот это путешествие! Но мы еще не закончили», – написал Криштиану в соцсетях.
Статистика Роналду по играм в каждой команде выглядит так:
- «Спортинг» – 31 матч, 5 голов;
- «Манчестер Юнайтед» – 346 матчей, 145 голов;
- «Реал» – 438 матчей, 450 голов;
- «Ювентус» – 134 матча, 101 гол;
- «Аль-Наср» – 46 матчей, 38 голов;
- Сборная Португалии – 205 матчей, 129 голов.
Источник: «Бомбардир»