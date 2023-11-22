Отбор Евро-2024. Франция не смогла обыграть Грецию, Нидерланды уничтожили Гибралтар

Хрянцузы получили от спартанцев... на пол-палочки, но грекам было приятно!
Браво, греки!
Ха!
Состоялись заключительные матчи в отборочной группе B квалификации Евро-2024.
Франция добилась лишь ничьей в гостевой игре с Грецией – 2:2.
Нидерланды на выезде крупно победили Гибралтар – 6:0.
Отбор Евро-2024. Группа B. 10-й тур
Голы: 0:1 – Коло Муани, 42; 1:1 – Бакасетас, 56; 2:1 – Иоаннидис, 61; 2:2 – Фофана, 74.
Гибралтар – Нидерланды – 0:6 (0:3)
Голы: 0:1 – Стенгс, 10; 0:2 – Вайффер, 23; 0:3 – Коопмейнерс, 38; 0:4 – Стенгс, 50; 0:5 – Стенгс, 62; 0:6 – Гакпо, 81.