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    • Отбор Евро-2024. Франция не смогла обыграть Грецию, Нидерланды уничтожили Гибралтар

    Отбор Евро-2024. Франция не смогла обыграть Грецию, Нидерланды уничтожили Гибралтар

    Состоялись заключительные матчи в отборочной группе B квалификации Евро-2024.

    Франция добилась лишь ничьей в гостевой игре с Грецией – 2:2.

    Нидерланды на выезде крупно победили Гибралтар – 6:0.

    Отбор Евро-2024. Группа B. 10-й тур

    Греция – Франция – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Коло Муани, 42; 1:1 – Бакасетас, 56; 2:1 – Иоаннидис, 61; 2:2 – Фофана, 74.

    Гибралтар – Нидерланды – 0:6 (0:3)

    Голы: 0:1 – Стенгс, 10; 0:2 – Вайффер, 23; 0:3 – Коопмейнерс, 38; 0:4 – Стенгс, 50; 0:5 – Стенгс, 62; 0:6 – Гакпо, 81.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9204

      GoLenaStop 1 час назад

      Хрянцузы получили от спартанцев... на пол-палочки, но грекам было приятно!
      Браво, греки!
      Ха!

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