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Суперлигу могут запустить без клубов АПЛ

21 ноября 2023, 10:20
2

Президент «Реала» Флорентино Перес собирается реализовать проект Суперлиги независимо от того, удастся ли привлечь к нему клубы Английской премьер-лиги.

Возможность запуска проекта будет зависеть от решения Суда Европейского союза. 21 декабря в не состоится разбирательство между УЕФА и Суперлигой. В случае удачного вердикта, Перес готов приступить к реализации независимо от состава участников.

  • Официально проект Суперлиги был запущен в 2021 году, его возглавляет президент «Реала» Флорентино Перес.
  • УЕФА изменит формат группового этапа Лиги чемпионов со следующего сезона – он будет проводиться по швейцарской системе.

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Источник: Defensa Central
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Перес Флорентино
Комментарии (2)
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MANCHESTER_RED_MAN
1700551420
Лига слабаков
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Дядя Серёжа
1700557087
В этой лиге спортивный интерес будет, или только бабло с боллельщиков, за рекламу и за телевизор?
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