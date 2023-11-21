Суперлигу могут запустить без клубов АПЛ

Президент «Реала» Флорентино Перес собирается реализовать проект Суперлиги независимо от того, удастся ли привлечь к нему клубы Английской премьер-лиги.

Возможность запуска проекта будет зависеть от решения Суда Европейского союза. 21 декабря в не состоится разбирательство между УЕФА и Суперлигой. В случае удачного вердикта, Перес готов приступить к реализации независимо от состава участников.