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    Суперлигу могут запустить без клубов АПЛ

    Президент «Реала» Флорентино Перес собирается реализовать проект Суперлиги независимо от того, удастся ли привлечь к нему клубы Английской премьер-лиги.

    Возможность запуска проекта будет зависеть от решения Суда Европейского союза. 21 декабря в не состоится разбирательство между УЕФА и Суперлигой. В случае удачного вердикта, Перес готов приступить к реализации независимо от состава участников.

    • Официально проект Суперлиги был запущен в 2021 году, его возглавляет президент «Реала» Флорентино Перес.
    • УЕФА изменит формат группового этапа Лиги чемпионов со следующего сезона – он будет проводиться по швейцарской системе.

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    Источник: Defensa Central

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6243

      Дядя Серёжа 7 часов назад

      В этой лиге спортивный интерес будет, или только бабло с боллельщиков, за рекламу и за телевизор?

      0
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      Рейтинг: +6634

      Питерский князь 8 часов назад

      Если англосаксов, еще бы поперли из ЛЧ, вообще бы было супер. А еще лучше Англию, вообще взорвать.
      Рыжие чёпорные тараканы.

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      Рейтинг: +6634

      Питерский князь 8 часов назад

      Название для марвел.

      0
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      Рейтинг: +45

      MANCHESTER_RED_MAN 8 часов назад

      Лига слабаков

      0
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