Аршавин оценил шансы сборной Казахстана пробиться на Евро-2024

Андрей Аршавин считает, что сборная Казахстана сыграет на ближайшем чемпионате Европы, но при одном условии.
Для выхода на Евро-2024 казахстанцам нужно совершить подвиг, сказал экс-игрок «Зенита» и «Арсенала».
«Дания была фаворитом группы, она и заняла первое место, уверенно вышла. Удивительно, что сборная Казахстана навязала борьбу в группе. Обидно, что они уступили словенцам дома.
Теперь надо совершить подвиг – на выезде победить словенцев. Но с финнами это уже сделали, почему бы не установить историческое достижение», – заявил Аршавин.
- Словения перед заключительным туром отбора опережает Казахстан на 1 очко.
- Команды сыграют друг с другом 20 ноября в Любляне.
Источник: «Матч ТВ»