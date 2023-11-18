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    • Аршавин оценил шансы сборной Казахстана пробиться на Евро-2024

    Аршавин оценил шансы сборной Казахстана пробиться на Евро-2024

    Андрей Аршавин считает, что сборная Казахстана сыграет на ближайшем чемпионате Европы, но при одном условии.

    Для выхода на Евро-2024 казахстанцам нужно совершить подвиг, сказал экс-игрок «Зенита» и «Арсенала».

    «Дания была фаворитом группы, она и заняла первое место, уверенно вышла. Удивительно, что сборная Казахстана навязала борьбу в группе. Обидно, что они уступили словенцам дома.

    Теперь надо совершить подвиг – на выезде победить словенцев. Но с финнами это уже сделали, почему бы не установить историческое достижение», – заявил Аршавин.

    • Словения перед заключительным туром отбора опережает Казахстан на 1 очко.
    • Команды сыграют друг с другом 20 ноября в Любляне.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 1 час назад

      Можно и за Армению болеть, а результат, нет пока слабы и казахи и армяне

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      Рейтинг: +3800

      FRZZ 2 часа назад

      Будем болеть за казахов. Выиграть словенцев вполне решаемая задача.

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