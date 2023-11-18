Аршавин оценил шансы сборной Казахстана пробиться на Евро-2024

Андрей Аршавин считает, что сборная Казахстана сыграет на ближайшем чемпионате Европы, но при одном условии.

Для выхода на Евро-2024 казахстанцам нужно совершить подвиг, сказал экс-игрок «Зенита» и «Арсенала».

«Дания была фаворитом группы, она и заняла первое место, уверенно вышла. Удивительно, что сборная Казахстана навязала борьбу в группе. Обидно, что они уступили словенцам дома.

Теперь надо совершить подвиг – на выезде победить словенцев. Но с финнами это уже сделали, почему бы не установить историческое достижение», – заявил Аршавин.