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Главный Трофей «Игр Будущего» и Капсула времени отправились в тур по 7 регионам РФ

15 ноября 2023, 15:51

14 ноября в Москве в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ состоялась церемония празднования «100 дней до Игр Будущего», которые пройдут в 2024 году в Казани. Официальным букмекером первого международного мультиспортивного турнира выступает Лига Ставок.

Важной частью мероприятия стал старт роуд-шоу, в рамках которого главный Трофей турнира и Капсула времени до начала игр посетят семь российских регионов. В Капсуле содержится послание в будущее от Лиги Супергероев – прославленных спортсменов, амбассадоров и друзей официального букмекера «Игр будущего» – Лиги Ставок – и Фонда «Созвездие Добра». Сюда вошли 11 заповедей справедливого спорта, раскрывающие ценности честной борьбы. Свои наставления будущим поколениям закрепили Кирилл Капризов, Мария Орзул, Виктор Гусев, Алина Загитова, Артур Далалоян, Мурат Гассиев, Артем Дзюба, Леонид Слуцкий, Илья Ковальчук, Юрий Красовский и Ольга Журавская.

На старт роуд-шоу приехали президент Лиги Ставок Юрий Красовский, а также амбассадоры компании – олимпийские чемпионы Алина Загитова, Артур Далалоян и Илья Ковальчук, которые оставили первые подписи на историческом письме будущим фиджитал-спортсменам.

«Все мы знаем, что без прошлого нет будущего. Очень важно чтить и помнить наши достижения для того, чтобы Россия могла реализовывать такие инновационные проекты, как “Игры будущего”. Мы надеемся, что новые поколения, в том числе благодаря и нам, будут жить без интриг и без политики в спорте», – отметил президент Лиги Ставок Юрий Красовский.

«Я считаю, что такие новые и масштабные мероприятия просто необходимы стране. “Игры Будущего” – не только площадка для развития молодых талантливых спортсменов, но и способ объединения россиян, ведь именно наша страна стала первооткрывателем этого уникального направления», – прокомментировала Алина Загитова.

Как отметил Артур Далалоян, «самое сложное в пути спортсмена – работа над собой. Если ты хочешь покорять большие расстояния, совершать высокие прыжки и опережать время, придется преодолеть себя. “Игры Будущего” – как раз то событие, которое поможет ребятам испытать свою выносливость и неуловимость».

«В спорте всегда важно помнить про честную борьбу и побеждать. Перспективы там, где есть четко поставленная цель, и «Игры Будущего» – как раз то соревнование, на котором молодые спортсмены смогут показать свое стремление к победе», – сказал Илья Ковальчук.

Так в столице началось большое путешествие кортежа с Трофеем «Игр Будущего» и Капсулой по 7 регионам России. Финальной точкой роуд-шоу станет космодром Байконур – отсюда Трофей полетит в космос в 2024 году. А историческое письмо подпишут выдающиеся спортсмены разных поколений в каждом городе, после чего Капсула времени отправится на хранение во Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта в Казани на 10 лет.

Источник: Бомбардир
Россия
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