Луческу объяснил, почему «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ

Луческу, как был нытиком, так им и остался, всё "судей-москалей" не может забыть...))) в РПЛ больше судей из Питера, чем из Москвы - таковы "правила игры" РФС-газпрём...)
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал объяснение успешным выступлениям петербургской команды в последние сезоны. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл пять титулов чемпиона России подряд.
«Так потому что у них было больше потенциала! Например, у ЦСКА, когда я покидал РПЛ, выступала очень старая команда. Им нужно было проводить смену поколений, с чем армейцы успешно справились. То же самое касается и «Спартака» – красно-белых покинуло много важных игроков, которые помогли завоевать титул в 2017 году. Среди них Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш и другие.
Но именно в сложный для других клубов период «Зенит» построил хорошую конкурентоспособную команду. В Питере заслужили все, чего добились. Помню, что в мое время у «Зенита» было много проблем, мы потеряли как минимум 11 очков только из-за судей! Вспомнить хотя бы матчи с «Краснодаром», «Амкаром»... Но сейчас команда новая! И самое главное, она успешна. Браво!» – сказал Луческу.
- Луческу с 2020 по 2023 годы был главным тренером киевского «Динамо».
- В «Зените» он работал в сезоне-2016/2017, выиграв с командой бронзовые медали в РПЛ и Суперкубок России.