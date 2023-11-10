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Луческу объяснил, почему «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ

10 ноября 2023, 08:45
3

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал объяснение успешным выступлениям петербургской команды в последние сезоны. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл пять титулов чемпиона России подряд.

«Так потому что у них было больше потенциала! Например, у ЦСКА, когда я покидал РПЛ, выступала очень старая команда. Им нужно было проводить смену поколений, с чем армейцы успешно справились. То же самое касается и «Спартака» – красно-белых покинуло много важных игроков, которые помогли завоевать титул в 2017 году. Среди них Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш и другие.

Но именно в сложный для других клубов период «Зенит» построил хорошую конкурентоспособную команду. В Питере заслужили все, чего добились. Помню, что в мое время у «Зенита» было много проблем, мы потеряли как минимум 11 очков только из-за судей! Вспомнить хотя бы матчи с «Краснодаром», «Амкаром»... Но сейчас команда новая! И самое главное, она успешна. Браво!» – сказал Луческу.

  • Луческу с 2020 по 2023 годы был главным тренером киевского «Динамо».
  • В «Зените» он работал в сезоне-2016/2017, выиграв с командой бронзовые медали в РПЛ и Суперкубок России.

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Источник: «Спорт-экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (3)
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RedMaksim97
1699596356
Много очков потеряли из-за судей )))
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Andrew01
1699596757
А сколько приобрели из-за судей потом?))) всё вернулось в тройне...
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JTherry
1699600542
Луческу, как был нытиком, так им и остался, всё "судей-москалей" не может забыть...))) в РПЛ больше судей из Питера, чем из Москвы - таковы "правила игры" РФС-газпрём...)
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