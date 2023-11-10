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    • Луческу объяснил, почему «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ

    Луческу объяснил, почему «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал объяснение успешным выступлениям петербургской команды в последние сезоны. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл пять титулов чемпиона России подряд.

    «Так потому что у них было больше потенциала! Например, у ЦСКА, когда я покидал РПЛ, выступала очень старая команда. Им нужно было проводить смену поколений, с чем армейцы успешно справились. То же самое касается и «Спартака» – красно-белых покинуло много важных игроков, которые помогли завоевать титул в 2017 году. Среди них Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш и другие.

    Но именно в сложный для других клубов период «Зенит» построил хорошую конкурентоспособную команду. В Питере заслужили все, чего добились. Помню, что в мое время у «Зенита» было много проблем, мы потеряли как минимум 11 очков только из-за судей! Вспомнить хотя бы матчи с «Краснодаром», «Амкаром»... Но сейчас команда новая! И самое главное, она успешна. Браво!» – сказал Луческу.

    • Луческу с 2020 по 2023 годы был главным тренером киевского «Динамо».
    • В «Зените» он работал в сезоне-2016/2017, выиграв с командой бронзовые медали в РПЛ и Суперкубок России.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    10.11.2023 08:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +31936

      JTherry 10 ноября, 10:15

      Луческу, как был нытиком, так им и остался, всё "судей-москалей" не может забыть...))) в РПЛ больше судей из Питера, чем из Москвы - таковы "правила игры" РФС-газпрём...)

      2
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      Рейтинг: +1223

      Andrew01 10 ноября, 09:12

      А сколько приобрели из-за судей потом?))) всё вернулось в тройне...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +421

      RedMaksim97 10 ноября, 09:05

      Много очков потеряли из-за судей )))

      0
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