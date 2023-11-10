Луческу объяснил, почему «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал объяснение успешным выступлениям петербургской команды в последние сезоны. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл пять титулов чемпиона России подряд.

«Так потому что у них было больше потенциала! Например, у ЦСКА, когда я покидал РПЛ, выступала очень старая команда. Им нужно было проводить смену поколений, с чем армейцы успешно справились. То же самое касается и «Спартака» – красно-белых покинуло много важных игроков, которые помогли завоевать титул в 2017 году. Среди них Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш и другие.

Но именно в сложный для других клубов период «Зенит» построил хорошую конкурентоспособную команду. В Питере заслужили все, чего добились. Помню, что в мое время у «Зенита» было много проблем, мы потеряли как минимум 11 очков только из-за судей! Вспомнить хотя бы матчи с «Краснодаром», «Амкаром»... Но сейчас команда новая! И самое главное, она успешна. Браво!» – сказал Луческу.