Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Глава преступной группировки рассказал, почему не стал грабить дом Месси

    Глава преступной группировки рассказал, почему не стал грабить дом Месси

    Руководитель косовско-албанской группировки, занимающейся ограблением богатых домов, рассказал о добыче в домах известных футболистов. Он отметил, что необходимую информацию предоставляют люди из окружения потенциальных жертв, которые получают за нее 30% от суммы награбленного.

    «Я действительно ограбил дом Йохана Кройффа в Барселоне. Там я взял часы Денниса Бергкампа, несколько мелочей от Hermes и 20 тысяч евро в качестве трофея. В доме не было камер видеонаблюдения или сигнализации. Войдя туда, я понял, чей это дом.

    Мы также стояли за ограблением [дома] Криштиану Роналду на Мадейре, но добыча была неинтересной.

    Социальные сети – враг номер один для знаменитостей. Я не могу найти в Испании какую-либо цель, если кто-то мне не расскажет. Эти люди – «святые». Это люди, которые ищут нас и сообщают подробности. Это может быть ваш знакомый, уборщик или даже ваш друг.

    Отказ грабить дом семьи Месси? Это было недавно, почти год назад, хотя были и другие предложения. Дом принадлежал не Месси, а его родителям. Лионель уже был в Париже.

    Я несколько раз останавливал людей, которые хотели совершить набег на дом Месси. Я сделал это и горжусь.

    Я пошел туда, потому что очень хорошо его знаю и знаю этот район. Я не стал [грабить дом его семьи] из уважения к Месси, потому что я люблю его, и точка», – рассказал вор, называющий себя Альберто.

    Новости по теме
    Сколько зарабатывает жена Месси – она настолько богатая, что может сама содержать Лео
    Экс-футболист сборной Бразилии – об игре против Месси: «Во время матча бил бы по ногам, а после – попросил бы футболку»
    Зидан назвал футболиста, с которым он хотел бы поиграть вместе
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2023 18:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25331

      bset 15 часов назад

      Сейчас я вам расскажу, откуда готовилось ограбление

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      orlovcar 16 часов назад

      что за бред я тут прочитал?

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+