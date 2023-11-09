Глава преступной группировки рассказал, почему не стал грабить дом Месси

Руководитель косовско-албанской группировки, занимающейся ограблением богатых домов, рассказал о добыче в домах известных футболистов. Он отметил, что необходимую информацию предоставляют люди из окружения потенциальных жертв, которые получают за нее 30% от суммы награбленного.

«Я действительно ограбил дом Йохана Кройффа в Барселоне. Там я взял часы Денниса Бергкампа, несколько мелочей от Hermes и 20 тысяч евро в качестве трофея. В доме не было камер видеонаблюдения или сигнализации. Войдя туда, я понял, чей это дом.

Мы также стояли за ограблением [дома] Криштиану Роналду на Мадейре, но добыча была неинтересной.

Социальные сети – враг номер один для знаменитостей. Я не могу найти в Испании какую-либо цель, если кто-то мне не расскажет. Эти люди – «святые». Это люди, которые ищут нас и сообщают подробности. Это может быть ваш знакомый, уборщик или даже ваш друг.

Отказ грабить дом семьи Месси? Это было недавно, почти год назад, хотя были и другие предложения. Дом принадлежал не Месси, а его родителям. Лионель уже был в Париже.

Я несколько раз останавливал людей, которые хотели совершить набег на дом Месси. Я сделал это и горжусь.

Я пошел туда, потому что очень хорошо его знаю и знаю этот район. Я не стал [грабить дом его семьи] из уважения к Месси, потому что я люблю его, и точка», – рассказал вор, называющий себя Альберто.

Новая игра: сможете отгадать футболиста по размытому фото за 6 попыток?