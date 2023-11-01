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    • Подробности смерти Чарльтона: он получил травму в доме престарелых

    Подробности смерти Чарльтона: он получил травму в доме престарелых

    В Англии узнали подробности смерти бывшего игрока сборной страны Бобби Чарльтона в возрасте 86 лет. О его кончине стало известно 21 октября.

    Чарльтон последние дни провел в доме престарелых в Натсфорде, где проживают пожилые люди с деменцией – приобретенным слабоумием. Чемпиону мира-1966 приходилось там быть, поскольку ему была необходима постоянная помощь в повседневной жизни. В этом центре с Бобби произошел несчастный случай.

    Вставая со стула, Чарльтон потерял равновесие и ударился о подоконник и «возможно, о батарею». Через некоторое время специалисты дома заметили припухлость на спине экс-футболиста и вызвали медиков. Пациент был госпитализирован.

    В стационаре был выявлен перелом ребер Чарльтона, на фоне чего развилась пневмония. Через пять дней после паллиативной помощи Бобби не стало.

    Официально в качестве причины смерти записаны падение, травма легких, деменция.

    • В сентябре Чарльтон перенес коронавирус.

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    Источник: ВВС

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    01.11.2023 18:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6585

      subbotaspartak 1 ноября, 19:26

      Бобби Ч..... в доме престарелых сломал рёбра... как моя тёща в районной больнице... куда поместили ДЛЯ УХОДА.....
      Уходили...

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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 1 ноября, 19:09

      Не бывает такого и максимум может это подняться температура до 37,5 и то, если будет смещение

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