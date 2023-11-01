Подробности смерти Чарльтона: он получил травму в доме престарелых

В Англии узнали подробности смерти бывшего игрока сборной страны Бобби Чарльтона в возрасте 86 лет. О его кончине стало известно 21 октября.

Чарльтон последние дни провел в доме престарелых в Натсфорде, где проживают пожилые люди с деменцией – приобретенным слабоумием. Чемпиону мира-1966 приходилось там быть, поскольку ему была необходима постоянная помощь в повседневной жизни. В этом центре с Бобби произошел несчастный случай.

Вставая со стула, Чарльтон потерял равновесие и ударился о подоконник и «возможно, о батарею». Через некоторое время специалисты дома заметили припухлость на спине экс-футболиста и вызвали медиков. Пациент был госпитализирован.

В стационаре был выявлен перелом ребер Чарльтона, на фоне чего развилась пневмония. Через пять дней после паллиативной помощи Бобби не стало.

Официально в качестве причины смерти записаны падение, травма легких, деменция.