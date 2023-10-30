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    • «Краснодар» обратился к болельщикам после первого поражения в сезоне

    «Краснодар» обратился к болельщикам после первого поражения в сезоне

    «Краснодар» опубликовал обращение к своим поклонникам после первого поражения в РПЛ в нынешнем сезоне. Команда проиграла ЦСКА в матче 13-го тура (0:1).

    «После таких матчей всегда непросто подобрать слова…

    Команда билась и отдавала все силы до последней минуты, равнодушных на поле не было. Мы обязательно сделаем выводы и будем идти дальше.

    Спасибо за вашу поддержку, черно-зеленые! Сегодня мы очень хорошо слышали каждого из вас», – говорится в сообщении клуба.

    • Единственный голом в матче отметился форвард хозяев Федор Чалов.
    • ЦСКА после этого матча занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком.
    • «Краснодар» лидирует с 28 баллами на счету.

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    Источник: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

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    Сегодня, 10:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +527

      gennadiy 21 минуту назад

      Прямо земля перевернулась,проиграли...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6374

      Питерский князь 41 минуту назад

      Почуяли начало конца?
      Очень хорошо.
      Надевайте чулки и красивое нижнее билье. Скоро свиданье с Зенитом.
      :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -21

      Cobold 47 минут назад

      ЦСКА просто оказался чуть везучее в этот раз. Сегодня чуть подфортило нам, завтра повезёт Краснодару - это футбол.

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