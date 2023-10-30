«Краснодар» обратился к болельщикам после первого поражения в сезоне

«Краснодар» опубликовал обращение к своим поклонникам после первого поражения в РПЛ в нынешнем сезоне. Команда проиграла ЦСКА в матче 13-го тура (0:1).

«После таких матчей всегда непросто подобрать слова…

Команда билась и отдавала все силы до последней минуты, равнодушных на поле не было. Мы обязательно сделаем выводы и будем идти дальше.

Спасибо за вашу поддержку, черно-зеленые! Сегодня мы очень хорошо слышали каждого из вас», – говорится в сообщении клуба.