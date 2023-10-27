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    Журавель назвал мучением матч «Рубин» – «Балтика»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель недоволен матчем 13-го тура РПЛ «Рубин» – «Балтика» (1:0).

    «Готовил уже гневно-недоуменный пост про то, что матч «Рубин» – «Балтика» полный отстой. В смысле созидания.

    Разрушительные дела скорее всего тренерами будут оценены высоко. Но как зрелище – это были мучительные два часа пятничным вечером.

    Удар аргентинца Валентина Вады прямым со штрафного кое-что искупил. Гол, конечно, шикарный!

    «Балтика» удивительным образом не набрала в гостях ни одного очка. Хотя в Казани в первом тайме была содержательнее «Рубина». И снова поражение», – написал Журавель.

    • Казанцы поднялись на десятое место. «Балтика» осталась 14-й.
    • «Балтика» не смогла победить «Рубин» в 3-м матче подряд.
    • Вада пришел в «Рубин» из «Сарагосы».

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    27.10.2023 21:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 5 часов назад

      Команды нижней части таблицы, выходцы из 1-ой лиге, соответствующая игра.

      0
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      Рейтинг: +101559

      sv1969 5 часов назад

      Это можно ещё потерпеть! А вот журавликов , чердаков и губошлепов типа губерниева терпеть невозможно(((

      0
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      Рейтинг: +18108

      Garrincha58 5 часов назад

      ЭТО НАШ ФУТБОЛ

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