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Журавель назвал мучением матч «Рубин» – «Балтика»

27 октября 2023, 21:12
2

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель недоволен матчем 13-го тура РПЛ «Рубин» – «Балтика» (1:0).

«Готовил уже гневно-недоуменный пост про то, что матч «Рубин» – «Балтика» полный отстой. В смысле созидания.

Разрушительные дела скорее всего тренерами будут оценены высоко. Но как зрелище – это были мучительные два часа пятничным вечером.

Удар аргентинца Валентина Вады прямым со штрафного кое-что искупил. Гол, конечно, шикарный!

«Балтика» удивительным образом не набрала в гостях ни одного очка. Хотя в Казани в первом тайме была содержательнее «Рубина». И снова поражение», – написал Журавель.

  • Казанцы поднялись на десятое место. «Балтика» осталась 14-й.
  • «Балтика» не смогла победить «Рубин» в 3-м матче подряд.
  • Вада пришел в «Рубин» из «Сарагосы».

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Балтика Рубин
Комментарии (2)
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Garrincha58
1698434410
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sv1969
1698435425
Это можно ещё потерпеть! А вот журавликов , чердаков и губошлепов типа губерниева терпеть невозможно(((
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