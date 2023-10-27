Журавель назвал мучением матч «Рубин» – «Балтика»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель недоволен матчем 13-го тура РПЛ «Рубин» – «Балтика» (1:0).

«Готовил уже гневно-недоуменный пост про то, что матч «Рубин» – «Балтика» полный отстой. В смысле созидания.

Разрушительные дела скорее всего тренерами будут оценены высоко. Но как зрелище – это были мучительные два часа пятничным вечером.

Удар аргентинца Валентина Вады прямым со штрафного кое-что искупил. Гол, конечно, шикарный!

«Балтика» удивительным образом не набрала в гостях ни одного очка. Хотя в Казани в первом тайме была содержательнее «Рубина». И снова поражение», – написал Журавель.