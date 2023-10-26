Компания «Лига Ставок» и известный бренд «ОЛОВО» представляют первую в истории коллаборацию модной одежды

Впервые в истории российской букмекерской отрасли компания «Лига Ставок» выпустила капсульную коллекцию с известным брендом одежды «ОЛОВО».

В коллаборацию, вдохновлeнную любовью к спорту, вошли клубная куртка, джемпер и футболка. Все предметы выполнены в фирменных цветах букмекерской компании и украшены уникальным ромбовидным патчем с легендарными воротами «Лиги Ставок».

Благодаря успешному сотрудничеству компаний и симбиозу их опыта получилось создать удобную, стильную повседневную одежду высокого качества.

Эксклюзивную коллекцию представили амбассадоры «Лиги Ставок» – олимпийские чемпионы Алина Загитова, Илья Ковальчук и Артур Далалоян.

«Лига Ставок» ворвалась в мир моды. Получилась красивая, удобная коллекция высокого класса. Модели и дизайн изделий продуманы до мельчайших деталей. Такая одежда незаменима для спортивных людей, которые хотят всегда выглядеть стильно и свободно», – сказал Илья Ковальчук.

«Коллаборация получилась успешной и неожиданной. Впервые в истории российской букмекерской отрасли «Лига Ставок» выпустила коллекцию с известным брендом одежды. Мне понравился джемпер, который буду с удовольствием носить в повседневной жизни», – добавила Алина Загитова.

«Мне понравилось качество одежды, а также пересечение спортивного стиля с лайфстайл. Я чувствовал себя в ней комфортно и стильно, как будто я капитан команды в престижном университете. Коллекция отлично подходит для случаев, когда надо выглядеть неформально и в то же время официально», – отметил Артур Далалоян.

Токен: Kra23s7QU