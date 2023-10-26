Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Компания «Лига Ставок» и известный бренд «ОЛОВО» представляют первую в истории коллаборацию модной одежды

Компания «Лига Ставок» и известный бренд «ОЛОВО» представляют первую в истории коллаборацию модной одежды

26 октября 2023, 12:25

Впервые в истории российской букмекерской отрасли компания «Лига Ставок» выпустила капсульную коллекцию с известным брендом одежды «ОЛОВО».

В коллаборацию, вдохновлeнную любовью к спорту, вошли клубная куртка, джемпер и футболка. Все предметы выполнены в фирменных цветах букмекерской компании и украшены уникальным ромбовидным патчем с легендарными воротами «Лиги Ставок».

Благодаря успешному сотрудничеству компаний и симбиозу их опыта получилось создать удобную, стильную повседневную одежду высокого качества.

Эксклюзивную коллекцию представили амбассадоры «Лиги Ставок» – олимпийские чемпионы Алина Загитова, Илья Ковальчук и Артур Далалоян.

«Лига Ставок» ворвалась в мир моды. Получилась красивая, удобная коллекция высокого класса. Модели и дизайн изделий продуманы до мельчайших деталей. Такая одежда незаменима для спортивных людей, которые хотят всегда выглядеть стильно и свободно», – сказал Илья Ковальчук.

«Коллаборация получилась успешной и неожиданной. Впервые в истории российской букмекерской отрасли «Лига Ставок» выпустила коллекцию с известным брендом одежды. Мне понравился джемпер, который буду с удовольствием носить в повседневной жизни», – добавила Алина Загитова.

«Мне понравилось качество одежды, а также пересечение спортивного стиля с лайфстайл. Я чувствовал себя в ней комфортно и стильно, как будто я капитан команды в престижном университете. Коллекция отлично подходит для случаев, когда надо выглядеть неформально и в то же время официально», – отметил Артур Далалоян.

Токен: Kra23s7QU

Источник: Бомбардир
Главные новости
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
20:15
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
1
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
19:23
1
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
7
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
7
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
3
Все новости
Все новости
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
19:55
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
19:31
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
18:50
1
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
7
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
1
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
7
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
3
78-летний Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао
17:17
5
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
5
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
14:29
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
6
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
14:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+