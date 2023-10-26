Гвардиола: «Мне жаль, но Холанд будет забивать голы всю жизнь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что его форвард Эрлинг Холанд будет забивать на протяжении всей карьеры.

«Холанду нужны моменты. Люди хотят его неудач. Мне жаль, но этот парень будет забивать всю жизнь. Он – это невероятная угроза. Эрлинг будет забивать до последнего дня карьеры», – считает Пеп.