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«Унион» после прихода Бонуччи проиграл все матчи
«Унион» после прихода Бонуччи проиграл все матчи
25 октября 2023, 13:58
1
«Унион»
после прихода защитника Лeoнардо Бонуччи провел девять матчей.
Все они оказались проиграны.
36-летний игрок пришел из «Ювентуса» как свободный агент 1 сентября.
Это 1-й зарубежный клуб для
Леонардо
.
Накануне «Унион» проиграл в Лиге чемпионов
«Наполи»
(0:1).
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Источник:
«Бомбардир»
Германия. Бундеслига
Италия. Серия А
Унион
Бонуччи Леонардо
Комментарии (1)
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acor94
1698233642
Бонифаччо, конечно, не удачно, пришёл.
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