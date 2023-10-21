В субботу, 21 октября, «Локомотив» на своем поле сыграет с «Динамо». Игра состоится в рамках 12 тура чемпионата России по футболу. Матч начнется в 16:30 по мск.

«Локомотив»

Подопечные Михаила Галактионова идут на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков. Команда на восемь баллов отстает от лидирующего «Краснодара». «Локомотив» в 11 матчах РПЛ выиграл пять матчей, в четырех играх команда сыграла вничью и потерпела два поражения. Подопечные Галактионова забили 18 голов, но при этом пропустили 16 мячей.

«Динамо»

Подопечные Лички идут на восьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Команда выиграла четыре матча, в пяти играх сыграла вничью и в двух поединках потерпела поражение. «Динамо» забило 17 голов, но при этом пропустило 15 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 168 матчей, в которых «Локомотив» выиграл 48 матчей, а «Динамо» побеждал 84 раза.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Динамо»

Обе команды, в целом, имеют равные шансы на победу в очной встрече. Мы же сделаем выбор в пользу хозяев. Наш прогноз – победа «Локомотива» (2.65).